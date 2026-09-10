Ο Παναθηναϊκός κέρδισε και την Κηφισιά με 3-1 στο εξ' αναβολής ματς κι έφτασε στο 3/3, κάτι που είχε να πετύχει από την τελευταία σεζόν του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Την τέταρτη σερί του νίκη εν Ελλάδι και τρίτη στη Stoiximan Superleague πέτυχε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κηφισιά με 3-1 στο εξ' αναβολής παιχνίδι για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-1 της ομάδας των βορείων προαστίων και ανέβηκαν στην κορυφή του πίνακα της βαθμολογίας μαζί με τον Παναιτωλικό με εννέα βαθμούς.

Προηγουμένως, είχαν κερδίσει τον Λεβαδειακό με 2-0 εκτός έδρας και τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ με 3-1.

Μπορεί αυτό το 3/3 να μην φαντάζει σαν κάτι ιδιαίτερο, ωστόσο ήταν κάτι άγνωστο για το «τριφύλλι» τα τελευταία χρόνια, αφού είχε να πετύχει κάτι αντίστοιχο σε έναρξη σεζόν από το 2023-2024, την τελευταία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο του.

Τότε είχε κερδίσει κατά σειρά τον Βόλο με 3-0 στη Λεωφόρο, τον ΠΑΣ με 1-0 στα Γιάννινα και τον Παναιτωλικό με 5-0 στο Αγρίνιο. Το σερί αυτό σταμάτησε εκεί, αφού ακολούθησε η ήττα με 2-1 από την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Ο Σέρβος τεχνικός κρατάει και το μεγαλύτερο σερί που έχει γίνει ποτέ από την έναρξη του πρωταθλήματος, όταν στο ξεκίνημα της σεζόν 2022-2023 είχε τρέξει ένα σερί 10 νικών μέχρι εκείνο να σπάσει κόντρα στον Ολυμπιακό την 11η αγωνιστική.

Για τη σημειολογία του πράγματος, μετά τα ματς με τον Παναιτωλικό και την Καλαμάτα, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει από το διάλειμμα με ντέρμπι «αιωνίων» και μάλιστα στο «Γ. Καραϊσκάκης».