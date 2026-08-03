Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη «λευκή» ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Λεβαδειακό στο «Απόστολος Νικαλαΐδης».

Στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) έμειναν η Κηφισιά και ο Λεβαδειακός στη Λεωφόρο, καθώς δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ ώστε να πάρουν το τρίποντο.

Στο 76ο λεπτό η Κηφισιά έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Σέντρα του Μάνσο απο τα δεξιά, κεφαλιά του Μπένι και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο, με την τύχη να γυρίζει την πλάτη στην oμάδα του Σεμπάστιαν Λέτο για τέταρτη φορά, σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος.

Τα highlights του Κηφισιά - Λεβαδειακός