Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Κηφισιάς και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας έπειτα από 958 μέρες, συγκατοικώντας με τον Παναιτωλικό.

Η αποψινή νίκη επί της Κηφισιάς σήμανε, εκτός από το 3/3 του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα, και την επιστροφή του στην κορυφή της βαθμολογίας για πρώτη φορά έπειτα από πάρα πολύ καιρό.

Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που είχαν βρεθεί εκεί οι «πράσινοι» ήταν τη σεζόν 2023-2024. Και πάλι με ισοβαθμία, τώρα με τον Παναιτωλικό, τότε με τον ΠΑΟΚ.

Το «τριφύλλι» ήταν στην πρώτη θέση μαζί με τον «δικέφαλο του βορρά» έχοντας από 44 βαθμούς την 19η αγωνιστική, με την ΑΕΚ να έπεται με 42 και τον Ολυμπιακό με 38.

Από τότε χρειάστηκε να περάσουν 958 μέρες και να φτάσουμε την 10η Σεπτεμβρίου του 2026 προκειμένου ο Παναθηναϊκός να βρεθεί και πάλι στην κορυφή.

Και την Κυριακή (13/09), που θα υποδεχθεί τον «συγκάτοικό» του Παναιτωλικό για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει και να μείνει και μόνος πρώτος, το οποίο έχει να συμβεί 978 μέρες.