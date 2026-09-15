Παναθηναϊκός: Με Σαλάχ-Εντίν, αλλά χωρίς τρεις κόντρα στην Κηφισιά το «τριφύλλι»
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αγώνα με την Κηφισιά για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει την αποστολή, μετά το τέλος της προπόνησης, συμπεριλαμβάνοντας σ' αυτήν και την τελευταία μεταγραφή των «πράσινων», Ανάς Σαλάχ-Εντίν.
Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έκανε σήμερα τη δεύτερη προπόνησή του με το τριφύλλι στο στήθος, ωστόσο είχε κάνει κανονικά προετοιμασία με την Ρόμα και γι' αυτό μπόρεσε να μπει άμεσα, έχοντας άριστη εικόνα στα εργομετρικά τεστ.
Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης οι Φαν Ντρόνγκελεν, Λούζα και Λιβάι, ο Τσάβες για να μπει ο Γείτονας, οι Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν, που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ο τραυματίας Ταμπόρδα και οι μακροχρόνια απόντες Ίνγκασον και Παντελίδης.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού
Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπής.
Squad list for MD2 of the Superbet Greek Cup ☘️
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Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, τελειώματα και στατικές φάσεις.
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