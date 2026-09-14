Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά στη Λεωφόρο

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά στη Λεωφόρο

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Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο του για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα με την Κηφισιά στη Λεωφόρο για το Κύπελλο Ελλάδος.

Μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού για το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός στρέφει στην προσοχή του στο Κύπελλο Ελλάδος και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά για την 3η αγωνιστική του, η οποία μόνο με τέτοια δεν θα μοιάζει.

Βλέπετε οι «πράσινοι» έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα να βρεθεί όσο περισσότερος κόσμος γίνεται στο ματς αυτό λόγω της συμφωνίας που έχουν με την Κηφισιά για την παραχώρηση του γηπέδου της Λεωφόρου κι έτσι οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν δυναμικό «παρών» στο προτελευταίο, τουλάχιστον, ματς που θα δώσει η ομάδα τους στην ιστορική τους έδρα.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για την αναμέτρηση με την Κηφισιά, για την 3η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας (16/9, 17:45), στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ότι έχουν διατεθεί εισιτήρια στις παρακάτω θύρες:

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Αναλυτικά οι Θύρες και οι τιμές για την αναμέτρηση με την Κηφισιά:

 

Θύρα

Τιμή

6

20 €

7

20 €

8

30 €

9

40 €

10

50 €

11

40 €

12

30 €

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@Photo credits: INTIME
     

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