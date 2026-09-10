Ο Ταμπόρδα σημείωσε το 2-1 με πέναλτι.

Στο 81' ο Παναθηναϊκός πήρε ξανά το προβάδισμα.

Ο Ταμπόρδα σούταρε, ο Ραμίρες απέκρουσε εξαιρετικά και στη συνέχεια η μπάλα ενώ πήγαινε προς την αριστερή γωνία) την απομάκρυνε. Οι πράσινοι ζήτησαν χέρι του Αντόνισε και ο Παπαδόπουλος κάλεσε τον Ματσούκα να ελέγξει τη φάση στο VAR. Η μπάλα βρήκε όντως στον αγκώνα του παίκτη της Κηφισιάς, ο Ματσούκας έκρινε ότι δεν ήταν ακούσιο, αφού η μπάλα είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα κι έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Ταμπόρδα, παρά τα δύο δοκάρια στο 71' και το χαμένο πέναλτι με τον ΠΑΟΚ, ανέλαβε πάλι την εκτέλεση και νίκησε τον Ραμίρες, ο οποίος έπεσε στην πορεία της μπάλας και μάλιστα την άγγιξε.

Δείτε το πέναλτι