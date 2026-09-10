Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού για Τεττέη που ξύπνησε αναμνήσεις με Νίκο Λυμπερόπουλο.

Ο Ανδρέας Τεττέη κόντρα στον ΠΑΟΚ έκανε μία μαγική εμφάνιση και οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε θρίαμβο με 3-1 στο ΟΑΚΑ.

Ο διεθνής φορ πέτυχε δύο γκολ, κέρδισε την αποβολή του Ελουστόντο κι ένα πέναλτι, το οποίο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει ο Ταμπόρδα. Στο δεύτερο γκολ, μάλιστα, ο Τεττέη έτρεξε στην εξέδρα και πανηγύρισε με τους οπαδούς του τριφυλλιού.

«Περίμενε αυτό κάτι μου θυμίζει», έγραψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα social έχοντας τη φωτογραφία του Τεττέη με τους οπαδούς, αλλά κάτω από τον διεθνή φορ υπάρχει παλιότερη φωτογραφία. Τι θυμίζει λοιπόν;

Στις 23/2/03 ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε από τον Άρη και στις εξέδρες βρέθηκαν περίπου 2.000 οπαδοί της ομάδας. Οι πράσινοι επικράτησαν 3-1 του Άρη, όπως και τώρα του ΠΑΟΚ. Ο σπουδαίος παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Λυμπερόπουλος πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του, ενώ ένα ακόμα σημείωσε ο Ολισαντέμπε.

Ο Λυμπερόπουλος μόλις σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του γκολ - όπως και ο Τεττέη - έφυγε σφαίρα στην εξέδρα, ανέβηκε στα κάγκελα και πανηγύρισε με τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Δείτε το βίντεο με τον πανηγυρισμό και τα θαυμάσια τελειώματα του Λυμπερόπουλου

Η ανάρτηση της ΠΑΕ και φωτογραφίες από το ματς του 2003.