Παναθηναϊκός: Ο Τεττέη στα κάγκελα θύμισε Λυμπερόπουλο! (Vid - Pics)
Ο Ανδρέας Τεττέη κόντρα στον ΠΑΟΚ έκανε μία μαγική εμφάνιση και οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε θρίαμβο με 3-1 στο ΟΑΚΑ.
Ο διεθνής φορ πέτυχε δύο γκολ, κέρδισε την αποβολή του Ελουστόντο κι ένα πέναλτι, το οποίο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει ο Ταμπόρδα. Στο δεύτερο γκολ, μάλιστα, ο Τεττέη έτρεξε στην εξέδρα και πανηγύρισε με τους οπαδούς του τριφυλλιού.
«Περίμενε αυτό κάτι μου θυμίζει», έγραψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα social έχοντας τη φωτογραφία του Τεττέη με τους οπαδούς, αλλά κάτω από τον διεθνή φορ υπάρχει παλιότερη φωτογραφία. Τι θυμίζει λοιπόν;
Στις 23/2/03 ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε από τον Άρη και στις εξέδρες βρέθηκαν περίπου 2.000 οπαδοί της ομάδας. Οι πράσινοι επικράτησαν 3-1 του Άρη, όπως και τώρα του ΠΑΟΚ. Ο σπουδαίος παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Λυμπερόπουλος πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του, ενώ ένα ακόμα σημείωσε ο Ολισαντέμπε.
Ο Λυμπερόπουλος μόλις σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του γκολ - όπως και ο Τεττέη - έφυγε σφαίρα στην εξέδρα, ανέβηκε στα κάγκελα και πανηγύρισε με τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
Δείτε το βίντεο με τον πανηγυρισμό και τα θαυμάσια τελειώματα του Λυμπερόπουλου
Η ανάρτηση της ΠΑΕ και φωτογραφίες από το ματς του 2003.
Wait this reminds me of something ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/nCwo7lAFH9— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 10, 2026
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