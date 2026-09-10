Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Ντέσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη έπιασε τόπο κι έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία ματς των «πράσινων».

Μειώθηκε στη μία από τις τρεις αγωνιστικές η ποινή του Σίριλ Ντέσερς για το χτύπημά του στον Μιχαηλίδη στη φάση του 69ου λεπτού στο μεγάλο ματς της Κυριακής (06/09) ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-1.

Ο Νιγηριανός φορ σε μία προσπάθειά του να ξεμαρκαριστεί, χτύπησε τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Έπειτα του επιβλήθηκε ποινή τριών αγωνιστικών από το αρμόδιο όργανο της λίγκας, με το «τριφύλλι» να καταθέσει έφεση προκειμένου να μειωθεί η ποινή του στη μία αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός υποστήριξε πως δεν επρόκειτο για χτύπημα που ήταν προϊόν βιαιοπραγίας, αλλά στιγμιαίας απώθησης με στόχο να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του. Η επιτροπή πείστηκε απ' αυτό κι έτσι η ποινή του Ντέσερς έπεσε στη μία αγωνιστική.

Αυτό σημαίνει πως εκείνος θα λείψει από τον Παναθηναϊκό στο εξ' αναβολής ματς της Stoiximan Superleague με την Κηφισιά την Πέμπτη (10/09).