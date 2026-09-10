Από τις ακαδημίες της Λανς και τη ρήξη χιαστού μέχρι τα 21 γκολ στην Πορτογαλία και την κόντρα με τους σταρ της Τουρκίας Το Gazzetta παρουσιάζει τον Σιμόν Μπανζά, τον «Joker» που επέλεξε ο ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσής του.

Στα 30 του χρόνια ο Σιμόν Μπανζά έχει πίσω του μια διαδρομή που μόνο ευθεία δεν ήταν. Ο νέος επιθετικός που επέλεξε ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να φύγει από τη Γαλλία, να ψάξει χρόνο συμμετοχής μέχρι και στο Λουξεμβούργο, να επιστρέψει από έναν σοβαρό τραυματισμό και να περιμένει αρκετά μέχρι να καθιερωθεί.

Όταν τα κατάφερε, όμως, άρχισε να κάνει αυτό που χαρακτηρίζει πλέον την καριέρα του: να σκοράρει. Και να το κάνει με αξιοσημείωτη συνέπεια.

Το παιδί της La Gaillette

Γεννημένος στις 13 Αυγούστου 1996 στο Κρέιγ της Γαλλίας από Κονγκολέζους γονείς, ο Μπανζά μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στη φημισμένη La Gaillette, την ακαδημία της Λανς. Μπήκε στις μικρές ομάδες του συλλόγου, πέρασε από τη δεύτερη ομάδα και έκανε το ντεμπούτο του με τους επαγγελματίες, χωρίς όμως να βρει από την αρχή τον χώρο που χρειαζόταν.

Ακολούθησε ένας δανεισμός στην Μπεζιέ και στη συνέχεια η απόφαση να πάει στην Πετάνζ του Λουξεμβούργου. Εκεί άρχισε να φαίνεται για πρώτη φορά ο σκόρερ που θα εμφανιζόταν τα επόμενα χρόνια. Πέτυχε 13 γκολ σε 21 αγώνες και επέστρεψε στη Λανς με διαφορετική αυτοπεποίθηση, έχοντας βελτιώσει σημαντικά την κίνησή του μέσα στην περιοχή και τον τρόπο με τον οποίο τελείωνε τις φάσεις.

Η επιστροφή του, ωστόσο, συνοδεύτηκε από μία από τις δυσκολότερες στιγμές της καριέρας του. Ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο τον κράτησε για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης και τον ανάγκασε ουσιαστικά να αρχίσει ξανά από την αρχή.

Ο Μπανζά επέστρεψε, κέρδισε σταδιακά τον χώρο του και βοήθησε τη Λανς στην προσπάθεια επιστροφής στη Ligue 1. Αρχικά απέκτησε τη φήμη του ποδοσφαιριστή που μπορούσε να έρθει από τον πάγκο και να αλλάξει ένα παιχνίδι, μέχρι να γίνει μια σταθερή επιλογή στην επιθετική γραμμή.

Χρόνια αργότερα, στη Γαλλία θα έγραφαν για εκείνον ότι αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό σέντερ φορ που έχει αναδείξει η La Gaillette από τότε που εγκαινιάστηκε το προπονητικό κέντρο της Λανς το 2002.

Η Πορτογαλία άλλαξε την καριέρα του

Η πραγματική εκτόξευση ήρθε όταν άφησε τη Γαλλία. Το καλοκαίρι του 2021 η Φαμαλικάο τον πήρε δανεικό και ο Μπανζά απάντησε με 14 γκολ σε 29 εμφανίσεις στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Η Μπράγκα είδε σε αυτόν τον επιθετικό που αναζητούσε και το καλοκαίρι του 2022 επένδυσε για την απόκτησή του. Στην πρώτη του σεζόν πέτυχε 11 γκολ στην Primeira Liga, αλλά η επόμενη ήταν εκείνη που άλλαξε οριστικά το επίπεδο της καριέρας του.

Τη σεζόν 2023-24 ο Μπανζά σημείωσε 21 γκολ σε 28 αγώνες πρωταθλήματος. Μόνο ο Βίκτορ Γιόκερες της Σπόρτινγκ κατάφερε να τον ξεπεράσει στον πίνακα των σκόρερ, ενώ ο Κονγκολέζος ολοκλήρωσε τη διετία του στην Μπράγκα με 32 γκολ σε 59 συμμετοχές στην Primeira Liga.

Παράλληλα απέκτησε ευρωπαϊκές παραστάσεις, αγωνίστηκε στο Champions League και στο Europa League και στα 27 του είχε πλέον μετατραπεί από έναν επιθετικό που κάποτε έψαχνε χώρο στο Λουξεμβούργο σε έναν από τους παραγωγικότερους φορ του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Δίπλα στον Οσίμεν και πάνω από Τζέκο και Ιμόμπιλε

Το επόμενο κεφάλαιο γράφτηκε στην Τουρκία. Η Τραμπζονσπόρ τον απέκτησε δανεικό τη σεζόν 2024-25 και ο Μπανζά δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής.

Στα τέλη Μαρτίου είχε ήδη 17 γκολ σε 23 αγώνες πρωταθλήματος και βρισκόταν στην τρίτη θέση του πίνακα των σκόρερ, πίσω από τον Βίκτορ Οσίμεν και τον Κριστόφ Πιόντεκ. Εκείνη τη χρονική στιγμή είχε αφήσει χαμηλότερα ονόματα όπως ο Γιουσέφ Εν-Νεσίρι, ο Έντιν Τζέκο και ο Τσίρο Ιμόμπιλε.

Ολοκλήρωσε τη Süper Lig με 19 γκολ σε 31 συμμετοχές, ενώ σε όλες τις διοργανώσεις με την Τραμπζονσπόρ έφτασε τα 22 γκολ σε 37 παιχνίδια.

Η μεταγραφή των 8,5 εκατομμυρίων και ο ΠΑΟΚ

Η παραγωγικότητά του οδήγησε το καλοκαίρι του 2025 στην Αλ Τζαζίρα. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατέβαλε 8,5 εκατομμύρια ευρώ στην Μπράγκα για την απόκτησή του, με τη συμφωνία να προβλέπει επιπλέον μπόνους βάσει στόχων.

Ο Μπανζά συνέχισε να σκοράρει και στα Εμιράτα. Στην πρώτη του σεζόν πέτυχε εννέα γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ άνοιξε λογαριασμό και στην έναρξη της φετινής περιόδου.

Στη διαδρομή του Μπανζά υπάρχει πλέον και η εμπειρία ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο 30χρονος επιθετικός ήταν μέλος της ΛΔ Κονγκό στο Μουντιάλ του 2026 και αγωνίστηκε στο ιστορικό 1-1 απέναντι στην Πορτογαλία, στις 17 Ιουνίου στο Χιούστον, περνώντας ως αλλαγή του Σεντρίκ Μπακαμπού.

Ήταν ένα από τα αποτελέσματα που σημάδεψαν την παρουσία των Κονγκολέζων στη διοργάνωση και πρόσθεσε στο βιογραφικό του Μπανζά παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Ο «Joker» και ο πανηγυρισμός που ταξιδεύει μαζί του

Οπου κι αν πήγε τα τελευταία χρόνια, ένα πράγμα έμεινε ίδιο. Μετά τα γκολ, ο Σιμόν Μπανζά βάζει τα δύο δάχτυλα στις άκρες του στόματός του και σχηματίζει το χαρακτηριστικό χαμόγελο. Το έκανε στην Μπράγκα, το πήρε μαζί του στην Τραπεζούντα, εμφανίστηκε με τον ίδιο τρόπο φορώντας τη φανέλα της εθνικής Κονγκό και συνέχισε στην Αλ Τζαζίρα.

Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι άρχισε τον συγκεκριμένο πανηγυρισμό στην Πορτογαλία, ως αναφορά στον Joker. Στην Τουρκία έγινε πλέον η προσωπική του υπογραφή, σε μια σεζόν κατά την οποία είχε πολλές ευκαιρίες να τον επαναλάβει, φτάνοντας τα 19 γκολ στο πρωτάθλημα και τα 22 σε όλες τις διοργανώσεις.

Στην Τραπεζούντα, μάλιστα, ο «Joker» έγινε κομμάτι της ταυτότητάς του. Η Τραμπζονσπόρ τον παρουσίασε μέσα από ένα εντυπωσιακό γραφικό με βαμμένο πρόσωπο και την επιγραφή «JOKER», συνοδεύοντάς το με το «The Joker = Simon Banza».

Ο ίδιος είχε ήδη εξηγήσει από τις πρώτες εβδομάδες του στην Τουρκία ότι ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός είναι εμπνευσμένος από τον κινηματογραφικό χαρακτήρα.

Και ίσως αυτή να είναι και η εικόνα που θα περιμένουν πλέον να δουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ: τον Μπανζά να βρίσκει δίχτυα και αμέσως μετά να σχηματίζει με τα δάχτυλα το χαμόγελο του «Joker».

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