Ο Άρης μπαίνει πλέον σε εβδομάδα ντέρμπι, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να προετοιμάζει αλλαγές στην ενδεκάδα και διαφορετικό αγωνιστικό πλάνο για την Τούμπα.

Η ισοπαλία με τον Αστέρα Aktor (1-1) στο Κύπελλο Ελλάδας δεν έδωσε στον Άρη την εικόνα αντίδρασης που θα ήθελε μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως από σήμερα (11/9)το βλέμμα στρέφεται αποκλειστικά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Το παιχνίδι Κυπέλλου είχε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, νέα πρόσωπα και διαφορετικούς ρόλους, κάτι που επηρέασε τη συνοχή και τη λειτουργία της ομάδας. Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε συνειδητά να μοιράσει χρόνο και δυνάμεις, γνωρίζοντας ότι λίγες ημέρες αργότερα ακολουθεί ένα εντελώς διαφορετικό 90λεπτο στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πλέον στο επίκεντρο της προετοιμασίας.

Όπως αναφέρει στο ενημερωτικό της η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ: «Στις προπονητικές εγκαταστάσεις προπονήθηκαν σήμερα (11/9) το απόγευμα ποδοσφαιριστές του Άρη. Στην προπόνηση της Παρασκευής χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Αποθεραπεία και αποκατάσταση για το ένα γκρουπ, ενώ για το δεύτερο (γκρουπ) το πρόγραμμα περιλάμβανε κανονική προπόνηση.

Αύριο, Σάββατο, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα ενόψει του αγώνα με τον Π.Α.Ο.Κ. στο γήπεδο Τούμπας (13/09, 21:00), στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.»

Πάντως, σε σχέση με την Τρίπολη, αναμένονται αλλαγές στην ενδεκάδα και επιστροφές βασικών επιλογών, καθώς το ματς με τον ΠΑΟΚ απαιτεί διαφορετική ένταση, περισσότερη συνοχή και σαφώς μεγαλύτερη αγωνιστική ετοιμότητα.

Ορίστηκε η μέρα και ώρα με Μαρκό

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας από την ΕΠΟ, με τον Άρη να υποδέχεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τη Μαρκό την Τετάρτη 16/9 στις 16:45.