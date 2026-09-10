Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα βρεθεί στον Ρέντη για να παρουσιάσει στους παίκτες τον νέο τεχνικό Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Η εποχή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει ξεκινήσει στον Ολυμπιακό. Ο 55χρονος Ισπανός τεχνικός είναι ο αντικαταστάτης του Μεντιλίμπαρ και στις 18:00 στο προπονητικό κέντρο στον Ρέντη θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση.

Εκεί θα βρεθεί και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο μεγαλομέτοχος των Πειραιωτών θα παρουσιάσει στους ποδοσφαιριστές τον Ιμανόλ και στη συνέχεια θα μιλήσει στους ποδοσφαιριστές. Οπως συνηθίζει θα επιδιώξει να τους εμψυχώσει, αλλά και να τους εκφράσει την πίστη του για την επίτευξη των στόχων.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να σημειωθεί ότι έχει έρθει στην Ελλάδα με δύο συνεργάτες του. Ο ένας θα είναι προπονητής φυσικής κατάστασης και ο δεύτερος προπονητής τερματοφυλάκων. Δεν αποκλείεται, όμως, το τεχνικό τιμ να πλαισιωθεί κι από άλλα άτομα επιλογής του Βάσκου τεχνικού.