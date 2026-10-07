Μπατίστα στο Gazzetta Magazino: «Πρώτος στόχος της Καλαμάτας είναι να σωθεί, η ομάδα αρχίζει να έχει ταυτότητα»

Ο Ντανιέλ Μπατίστα ήταν ο εκλεκτός καλεσμένος στο Gazzetta Magazino και μίλησε για τους στόχους της Καλαμάτας, ενώ άφησε για το τέλος μια ωραία ιστορία για το πως του έβγαλε δίπλωμα για αυτοκίνητο ο Δημήτρης Μελισσανίδης.

Έναν εκλεκτό καλεσμένο είχε η εκπομπή της Τετάρτης στο Gazzetta Magazino. Ο λόγος για τον Ντανιέλ Μπατίστα, τον άνθρωπο που έκανε μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής στην χώρα μας σε Εθνικό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό και που τώρα εκτελεί χρέη αθλητικού διευθυντή στην Καλαμάτα.

Αρχικά μιλώντας για το πόστο του στην «Μαύρη Θύελλα» ανέφερε: «Στην Καλαμάτα είμαι τα πάντα. Επιβλέπω παρατηρώ και έχω γνώμη για τα πάντα. Πιστεύω πως μου ταιριάζει. Έχω πολύ καλή σχέση με τον προπονητή τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα».

Γιατί άργησε να ασχοληθεί και πάλι με το ποδόσφαιρο στην χώρα μας: «Για να πας σε μια ομάδα στην Ελλάδα είτε θα πρέπει να έχει καλή σχέση με την διοίκηση, είτε να τους γλείφεις».

Για το πως πήγε στην Καλαμάτα: «Η Καλαμάτα προέκυψε από τον Φρανκ Κλόπα που είμαστε ακόμα φίλοι και μίλησε στον κύριο Πρασσά τον οποίο γνωρίζει από την Αμερική. Όταν μιλήσαμε με τον κύριο Πρασσά μου είπε πως έπρεπε να με είχε πάρει πιο πριν».

Για το γήπεδο και πότε αυτό θα δοθεί στην ομάδα: «Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα, είμαστε συνέχεια σε ένα λεωφορείο και είτε παίζουμε εντός έδρας, είτε εκτός ταξιδεύουμε. Το γήπεδο είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί η Καλαμάτα έχει ένθερμους οπαδούς και αν παίζαμε εκεί θα είχαμε περισσότερους βαθμούς. Λένε πως θα το παραδώσουν Δεκέμβριο με Ιανουάριο».

Για τον στόχο της Καλαμάτας: «Ο πρώτος στόχος είναι να σωθεί η ομάδα. Πρέπει να είσαι και λίγο ταπεινός και να δεις την πραγματικότητα. Να προσπαθείς και στο τέλος να δεις τι θα γίνει, ειδικά με τα προβλήματα που υπάρχουν με το γήπεδο. Η ομάδα με τον Χριστοφιλέα στον πάγκο παίζει ποδόσφαιρο, δεν φοβάται και δείχνει πως μπορεί να κάνει την ζημιά. Ο κόσμος θα δει την Καλαμάτα να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο».

Για Χριστοφιλέα: «Εγώ τον Χριστοφιλέα τον ξέρω πολλά χρόνια και είναι φιλόδοξος προπονητής. Με Ελλάς Σύρου έκανε ένα θαύμα και ελπίζουμε να το καταφέρει και στην Καλαμάτα. Η ομάδα έχει ταυτότητα και σιγά σιγά».

Και για το τέλος ο Ντανιέλ Μπατίστα άφησε μια ωραία ιστορία για το πως έβγαλε δίπλωμα τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ο μεγάλος πρόεδρος Μελισσανίδης μου το έβγαλε. Πήγα στο γραφείο του για να βγάλω δίπλωμα αυτοκινήτου και μου είπε: «Να πας να βγάλει πρώτα για παπάκι και μετά θα σε βοηθήσω να βγάλεις και αυτοκινήτου».