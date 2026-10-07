Ο Ρενάτο Σάντσες αποτελεί επιλογή του Ραφίνια στη Σάο Πάολο.

Ο Ρενάτο Σάντσες την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν κατάφερε να προσφέρει, εξαιτίας των πολλών προβλημάτων με τραυματισμούς που δεν του επιτρέπουν να βρει ρυθμό.

Ο 29χρονος (18/8/97) Πορτογάλος μέσος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι, είναι ελεύθερος κι αναζητεί την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Στην Ευρώπη δεν βρήκε κάτι και ο πρώην χαφ του Παναθηναϊκού, που είχε την περασμένη σεζόν 24 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ, έχει στραφεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Σύμφωνα με Γάλλο ρεπόρτερ, ο Ρενάτο Σάντσες είναι επιλογή ενός πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

Ο 41χρονος παλαίμαχος Βραζιλιάνος δεξιός μπακ Ραφίνια, ο οποίος έκανε τεράστια καριέρα σε Μπάγερν, Σάλκε και Σάο Πάολο, αγωνίστηκε και στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2020-21 για μερικούς μήνες και είχε 22 αγώνες και 1 ασίστ.

Ο Ραφίνια έπαιξε στην ομάδα του Μονάχου με τον Ρενάτο σε 28 ματς, τον γνωρίζει καλά και τώρα που είναι εκτελεστικός διευθυντής στη Σάο Πάολο, του έκανε πρόταση να μετακομίσει στη μεγαλούπολη της Βραζιλίας.

Ο Σάντσες είναι θετικός, αλλά προς το παρόν η μεταγραφή κολλάει στο γεγονός ότι ο βραζιλιάνικος σύλλογος υπόκειται σε απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA και δεν μπορεί να προχωρήσει σε μεταγραφές αυτή τη στιγμή, παρά την υπογραφή σημαντικού συμβολαίου με την Ticketmaster.