Στην Αργεντινή αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει σε κύκλο διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του 33χρονου φορ Μάουρο Ικάρντι.

Με τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση φορ και μετά τις εξελίξεις στο θέμα προπονητή, προχωρά και το συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ναουέλ Φερέιρα, οι Πειραιώτες έχουν μπει ήδη σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τη Γαλατασαράι και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει προτείνει στον 33χρονο φορ συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων και περιμένει την απάντηση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή με τις επαφές να βρίσκονται σε εξέλιξη.