Ικάρντι - Ολυμπιακός: Σε συζητήσεις με τον Αργεντινό φορ οι Πειραιώτες
Με τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση φορ και μετά τις εξελίξεις στο θέμα προπονητή, προχωρά και το συγκεκριμένο θέμα.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ναουέλ Φερέιρα, οι Πειραιώτες έχουν μπει ήδη σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τη Γαλατασαράι και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει προτείνει στον 33χρονο φορ συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων και περιμένει την απάντηση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή με τις επαφές να βρίσκονται σε εξέλιξη.
Por la lesión de su delantero estrella, Ayoub El Kaabi, el #Olympiacos 🇬🇷 busca a Mauro Icardi. Ya hubo contactos formales para cerrar al ex-Galatasaray con un vinculo por 2 años. Quieren que llegue al club para competir por el puesto con el mexicano Armando González. En charlas. pic.twitter.com/mj5Nm6AhYY— -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) September 10, 2026
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