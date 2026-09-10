Αλγουαθίλ – Ελουστόντο: Από τη Σοσιεδάδ και μια σχέση ζωής, αντίπαλοι πλέον στην Ελλάδα (vid)

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έρχεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και θα βρει απέναντί του ένα από τα παιδιά με τα οποία έζησε μια ολόκληρη εποχή στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, τον Αρίτζ Ελουστόντο του ΠΑΟΚ.

Το ποδόσφαιρο έχει τον τρόπο του να ξαναφέρνει κοντά ανθρώπους που για χρόνια περπάτησαν στον ίδιο δρόμο. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ και ο Αρίτζ Ελουστόντο χώρισαν όταν έκλεισε για τον καθένα ο κύκλος της Ρεάλ Σοσιεδάδ και λίγους μήνες αργότερα η Ελλάδα τούς φέρνει ξανά στην ίδια ποδοσφαιρική πραγματικότητα.

Ο Ελουστόντο βρίσκεται από το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Ιμανόλ αναλαμβάνει τον Ολυμπιακό μετά την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μόνο που αυτή τη φορά θα είναι αντίπαλοι, έπειτα από μια κοινή διαδρομή που καταγράφεται μέσα από 227 παιχνίδια και 15.846 αγωνιστικά λεπτά.

Από τη Sanse μέχρι το Ανοέτα

Η γνωριμία τους πηγαίνει πίσω στα χρόνια της Sanse, της δεύτερης ομάδας της Σοσιεδάδ. Ο Ελουστόντο γνώριζε καλά τον Ιμανόλ πριν εκείνος καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο της πρώτης ομάδας, την άνοιξη του 2018.

«Τον γνωρίζω από τη Sanse. Είναι έντονος, απαιτεί πολλά και προσπαθεί πάντα να σε παρακινεί», έλεγε τότε ο Βάσκος αμυντικός. Μάλιστα, την 1η Απριλίου 2018, στο πρώτο παιχνίδι του Ιμανόλ ως προπονητή της Σοσιεδάδ απέναντι στην Εϊμπαρ, ο Ελουστόντο ήταν βασικός. Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου ο Αλγουαθίλ επέστρεψε για να μείνει και κάπου εκεί άρχισε το μεγάλο κοινό κομμάτι της ιστορίας τους.

Ο Ελουστόντο εξελίχθηκε σε έναν από τους ποδοσφαιριστές που ο Ιμανόλ εμπιστευόταν περισσότερο. Έπαιξε μαζί του στο κέντρο της άμυνας, χρησιμοποιήθηκε όταν χρειάστηκε και ως δεξιός μπακ και συνολικά κατέγραψε υπό τις οδηγίες του 227 συμμετοχές, έξι γκολ, επτά ασίστ και 15.846 λεπτά.

Αν αναλογιστεί κανείς ότι έκλεισε τη διαδρομή του στη Σοσιεδάδ με περισσότερες από 300 επίσημες εμφανίσεις, γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο μεγάλο κομμάτι της καριέρας του συνδέθηκε με τον Ιμανόλ. Μαζί έζησαν την επιστροφή της ομάδας στους τίτλους με το Copa del Rey, τις συνεχόμενες ευρωπαϊκές παρουσίες και το Champions League, σε μια περίοδο κατά την οποία η Σοσιεδάδ καθιερώθηκε ξανά στο υψηλό επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Από το κύπελλο στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές

Η σχέση τους, πάντως, δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς. Όταν τον Μάιο του 2024 ο Ελουστόντο ρωτήθηκε για τον Ιμανόλ και την κριτική που δεχόταν, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική: ο προπονητής του έπρεπε να έχει «απεριόριστη πίστωση» στη Σοσιεδάδ, γιατί «είναι άνθρωπος του συλλόγου και αισθάνεται το σήμα όσο λίγοι».

Ακόμη και όταν έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού του από το Σαν Σεμπαστιάν, ο Ελουστόντο δεν ξέχασε τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πορείας, ευχαριστώντας τον Ιμανόλ και τους συνεργάτες του για όσα του έμαθαν γύρω από το τι σημαίνει να αισθάνεσαι και να υπερασπίζεσαι τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Τώρα το σκηνικό αλλάζει εντελώς. Ο ένας φορά τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ και ο άλλος έρχεται για να καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Από τη Zubieta και το Ανοέτα, τα 227 παιχνίδια, τους τίτλους και τις ευρωπαϊκές βραδιές, θα φτάσουν στο πρώτο ελληνικό αντάμωμα ως αντίπαλοι.

Πριν και μετά από αυτά, όμως, θα θυμίζουν μια κοινή ποδοσφαιρική ζωή που άρχισε στη Χώρα των Βάσκων και, χρόνια αργότερα, βρήκε ένα απρόσμενο επόμενο κεφάλαιο στην Ελλάδα.