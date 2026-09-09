Διαβάστε το τι έχουν πει για τον νέο τεχνικό της ομάδας του Ολυμπιακού οι Ντιέγκο Σιμεόνε, Ζοσέ Μουρίνιο και Λουίς Ενρίκε.

Εποχή Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό με τον άλλοτε προπονητή της Σοσιεδάδ να αναλαμβάνει αντί του Μεντιλίμπαρ. Για τον καινούριο προπονητή των Πειραιωτών έχουν μιλήσει στο παρελθόν επιφανείς προπονητές. Τέτοιες περιπτώσεις είναι των Σιμεόνε, Μουρίνιο και Ενρίκε. Ειδικότερα:

Σιμεόνε: Έχει κάνει τεράστια και θεαματική δουλειά αναλαμβάνοντας την ομάδα. Έχει μία ξεκάθαρη και διευκρινισμένη ταυτότητα και είναι απόλαυση να βλέπεις την ομάδα του να παίζει.

Μουρίνιο: Είναι δύσκολο να βρει κανείς αδυναμίες στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο Ιμανόλ είναι ένας πολύ καλός προπονητής και έχει μία πολύ καλά προετοιμασμένη ομάδα. Μαζί με την ποιότητα που έχουν μπορούν επίσης να αλλάζουν σχηματισμούς από το ένα ματς στο άλλο και ακόμα και στην διάρκεια του ίδιου αγώνα.

Ενρίκε: Τι φοβερή ομάδα και τι τρόπος να παίζεις. Είναι φανταστικοί. Θα σας πω κάτι: η Σοσιεδάδ είναι η ισπανική ομάδα που παίζει το πιο καλό ποδόσφαιρο. Δίχως αμφιβολία αυτό. Ο Αλγκουαθίλ αξίζει συγχαρητήρια.