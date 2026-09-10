Ολυμπιακός: Με προσωπικές εγγυήσεις του Κορδόν στον πάγκο ο Αλγκουαθίλ
Προφανώς και όταν φεύγει ένας τόσο αγαπητός στον κόσμο του Ολυμπιακού όπως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το βάρος πέφτει εκεί. Ωστόσο ο Ολυμπιακός ως Οργανισμός ευρισκόμενος εν μέσω συνεχόμενων αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη καλείται να δει μπροστά.
Η επόμενη ημέρα στον πάγκο του έχει τον 55χρονο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Καθαρά επιλογή Κορδόν, ο οποίος επέστρεψε στον Ολυμπιακό για να αναλάβει εκ μέρους μεγάλες ευθύνες και μέσα σε αυτές προέκυψε και η εύρεση νέου τεχνικού.
Ο Αντόνιο Κορδόν είναι ο άνθρωπος που έχει εγγυηθεί προσωπικά για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και για την δουλειά του και ότι είναι αυτός που μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο πυ θέλει ο Ολυμπιακός και να αντέχει και στην μεγάλη πίεση του πρωταθλητισμού αλλά και της Ευρώπης. Ο εν λόγω Βάσκος έχει ως δυνατό του εφόδιο την πολύ καλή του δουλειά στη Σοσιεδάδ. Στην Αλ Σαμπάμπ δεν του πήγαν ιδιαίτερα καλά τα πράγματα αλλά εκεί υπήρξαν και σοβαρά διοικητικά αλλά και οικονομικά προβλήματα τα οποία ζόρισαν για τα καλά την κατάσταση.
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ Μπαρενετσέα θα δουλέψει έτσι για 2η φορά εκτός της Ισπανίας. Μετά την Αλ Σαμπάμπ θα εργαστεί στον Ολυμπιακό με τον πήχη βέβαια των απαιτήσεων και των προσδοκιών να είναι πολύ πιο ψηλά από την αραβική ομάδα όπου μεταξύ άλλων έπαιξε και ο Ντάνιελ Ποντένσε.
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