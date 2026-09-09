Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για τον αγώνα Κυπέλλου με αντίπαλο τον Άρη στην Τρίπολη (10/9, 17:45).

Από τη στιγμή που ο Αστέρας AKTOR δικαιώθηκε στην ένσταση του για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό πήρε τη θέση των Βοιωτών στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον είναι έτοιμος για το πρώτο του παιχνίδι, με αντίπαλο τον Άρη, στην Τρίπολη.

Το ευχάριστο νέο για τον Γιώργο Αντωνόπουλο είναι πως ο Χουλιάν Μπαρτόλο ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του και είναι κανονικά διαθέσιμος. Από την άλλη εκτός παραμένει ο Νίκος Παπαδόπουλος, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, με την κατάσταση του να εκτιμάται καθημερινά.

Από την άλλη ο κόουτς των Αρκάδων, στο πλαίσιο της παρουσίας αρκετών νεαρών στην αποστολή, λόγω του σχετικού κανονονισμού του Κυπέλλου άφησε εκτός τον Δημήτρη Κουρμπέλη και τον Αντριάν Ριέρα.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπαρτόλο, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Καλτσάς, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Ζόγκου, Λάσκαρης, Κιμπιόκα, Πέρες