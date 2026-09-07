Αντωνόπουλος: «Πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση, να γυρίσει ο διακόπτης»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα του Αστέρα AKTOR από τον Ηρακλή στην Τρίπολη.

Ο Αστέρας AKTOR μετά την ήττα του από τον Ηρακλή στην Τρίπολη παραμένει στο μηδέν ύστερα από τρεις αγωνιστικές κι ενώ ακολουθεί εντός έδρας ματς με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ο τεχνικός των Αρκάδων, Γιώργος Αντωνόπουλος, στις δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA στάθηκε στο γκολ που χρειάζεται η ομάδα του για να «ξεκλειδώσει» και τόνισε πως πρέπει να «γυρίσει ο διακόπτης» της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου

«Δεν ξεκινήσαμε καλά, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ και έπρεπε να τρέξουμε, να προλάβουμε. Είχαμε κλείσει τον αντίπαλο στο δικό του αμυντικό τρίτο, είχαμε πει ότι πρέπει να φέρουμε τη μπάλα μέσα στην περιοχή και να διεκδικήσουμε και από απευθείας σέντρες και από δεύτερες μπάλες, δυστυχώς δεν πήγε καλά.

Δημιουργήσαμε κάποιες καταστάσεις, δυστυχώς στο τελευταίο κομμάτι δυσκολευόμαστε στα τελευταία υπομονή, λίγο υπομονή και πιστεύω ότι τα παιδιά όταν βρούμε ένα γκολ θα ξεκλειδώσουν.

Δεν με έχει αφήσει ικανοποιημένο η εικόνα γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να πάρουμε βαθμούς, το να παίζουμε, να λέμε ότι έχουμε την κατοχή, περισσότερες τελικές και στο τέλος να χάνουμε πάντα, όχι….

Αυτό που ζήτησα σήμερα ήταν να μη δεχθούμε γκολ σε καμία περίπτωση, να προσέξουμε αυτό που κάνει καλά ο Ηρακλής τις αντεπιθέσεις. Δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά. Πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση, να γυρίσει ο διακόπτης».