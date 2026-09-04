Ο Αστέρας AKTOR δικαιώθηκε στην επιτροπή Εφέσεων και παίρνει τη θέση του Λεβαδειακού στη League Phase του Κυπέλλου.

Η ανακοίνωση της Εφέσεων:

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση:

Δέχτηκε, κατά πλειοψηφία, την από 20-08-2026 ένσταση της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης. Επέβαλε σε βάρος της καθ’ ης η ένσταση Π.Α.Ε. με την επωνυμία Α.Π.Ο. Λεβαδειακός, τις ακόλουθες ποινές: α) απώλεια του αγώνα που διεξήχθη την 18-08-2026 μεταξύ των ομάδων των διαδίκων, με τέρματα 0-3 και β) χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ. Εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση, με αριθμό 538/2026, της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο».

Περισσότα σε λίγο...