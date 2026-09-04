Αστέρας AKTOR: Δεκτή η ένσταση, πήρε τη θέση του Λεβαδειακού στο Κύπελλο
Η ανακοίνωση της Εφέσεων:
«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση:
Δέχτηκε, κατά πλειοψηφία, την από 20-08-2026 ένσταση της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης. Επέβαλε σε βάρος της καθ’ ης η ένσταση Π.Α.Ε. με την επωνυμία Α.Π.Ο. Λεβαδειακός, τις ακόλουθες ποινές: α) απώλεια του αγώνα που διεξήχθη την 18-08-2026 μεταξύ των ομάδων των διαδίκων, με τέρματα 0-3 και β) χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ. Εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση, με αριθμό 538/2026, της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο».
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