Αστέρας Τρίπολης: Χωρίς Χατζηεμμανουήλ και Λάσκαρη κόντρα στη Νίκη Βόλου
Ο Αστέρας AKTOR λίγες μέρες μετά την ισοπαλία με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αναζητήσει την πρώτη νίκη της σεζόν, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου της Super League 2 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Εκτός από τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του, εκτός αποστολής έμεινε και ο έτερος τερματοφύλακας των Αρκάδων, Βασίλης Χατζηεμμανουήλ, λόγω προβλήματος τραυματισμού, κάτι που σημαίνει πως στον «άσο»
θα αγωνιστεί ένας από τους νεαρούς κίπερ που «δουλεύουν» με την πρώτη ομάδα.
Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης Λάσκαρης δεν θα ταξιδέψει στον Βόλο, καθώς ταλαιπωρείται από ελαφρύ διάστρεμμα, ενώ ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για λόγους αποφόρτισης.
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Η αποστολή του Αστέρα AKTOR
Κριαράς, Αρχοντακάκης, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπαρτόλο, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Ζόγκου, Κιμπιόκα, Πέρες
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