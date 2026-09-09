Το γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο Elabet για το Κύπελλο Ελλάδας έκανε τον γύρο του κόσμου και έγινε εξώφυλλο σε μέσο της Κολομβίας.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης (08/09) το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, στην αναμέτρηση κόντρα στον Βόλο Elabet για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Κολομβιανός χαφ δεν άργησε να δείξει την ποιότητα του, καθώς η παρθενική του εμφάνιση με τους Ερυθρόλευκους συνδυάστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: με ένα γκολ.

Αναλυτικότερα, ο 23χρόνος μέσος, εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Αρμάντο Γκονζάλες και με ένα «τσίμπημα» πάνω από τον κίπερ των φιλοξενούμενων, Κοσέλεφ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 3-0 υπέρ της ομάδας του.

Το τέρμα του Πουερτά με τους Πειραιώτες έκανε τον γύρο του κόσμου και μάλιστα έγινε πρωτοσέλιδο σε μέσο της πατρίδας του. Συγκεκριμένα στο σημερινό εξώφυλλο της ψηφιακής έκδοσης της κολομβιανής «AS» φιγουράρει μία πανηγυρική εμφάνιση του ποδοσφαιριστή με τη λεζάντα: «Ο Γκουστάβο Πουέρτα κάνει ντεμπούτο με γκολ στην Ελλάδα».