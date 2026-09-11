Ολυμπιακός: Η ιστορία του Ποντένσε που φωτογράφισε Μεντιλίμπαρ
Μία ημέρα μετά την αποδέσμευση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, ο Ντάνιελ Ποντένσε αποκάλυψε μέσω social media μία ιστορία με πρωταγωνιστή τον Βάσκο προπονητή, δίχως όμως να τον κατονομάσει.
Ο Πορτογάλος αναφέρθηκε αόριστα σε έναν προπονητή που έβαζε τους παίκτες του να κάνουν τούμπες όταν έκαναν κάποιο λάθος στην προπόνηση. Μάλιστα, είπε ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στον Κωνσταντίνο Τζολάκη, τον οποίον επίσης δεν κατονόμασε, τονίζοντας όμως ότι είναι ο μόνος που δεν έχει δεχτεί γκολ στη φετινή Premier League.
Αναλυτικά:
Υπάρχει ένας προπονητής εκεί έξω που βάζει τους παίκτες του να κάνουν τούμπες κάθε φορά που αστοχούν σε άσκηση τελειωμάτων ή κάνουν μια ενέργεια που δεν του αρέσει. Δεν έχει σημασία αν ο παίκτης είναι 18 ή 36 ετών. Δεν έχει σημασία το όνομά του.
Σε μια προπόνηση, ένας τερματοφύλακας πάσαρε κατευθείαν στον μέσο και έχασε την μπάλα. Έκανε δέκα μπροστινές τούμπες, ακριβώς στη μέση της άσκησης. Και ο ίδιος τερματοφύλακας είναι ο μοναδικός στην Premier League που δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ μετά από τρεις αγωνιστικές.
There is a coach out there who makes his players do forward rolls (bolatas) whenever they miss the goal in a finishing drill or make a decision/action he doesn’t like.— Daniel Podence (@daniel_podence) September 10, 2026
It doesn’t matter if the player is 18 or 36. It doesn’t matter what his name is.
Once in a training session a…
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