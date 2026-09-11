Ο Ντάνιελ Ποντένσε αποκάλυψε μια ιστορία μέσω social media, δίχως να κατονομάζει τον προπονητή στον οποίο αναφέρεται.

Μία ημέρα μετά την αποδέσμευση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, ο Ντάνιελ Ποντένσε αποκάλυψε μέσω social media μία ιστορία με πρωταγωνιστή τον Βάσκο προπονητή, δίχως όμως να τον κατονομάσει.

Ο Πορτογάλος αναφέρθηκε αόριστα σε έναν προπονητή που έβαζε τους παίκτες του να κάνουν τούμπες όταν έκαναν κάποιο λάθος στην προπόνηση. Μάλιστα, είπε ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στον Κωνσταντίνο Τζολάκη, τον οποίον επίσης δεν κατονόμασε, τονίζοντας όμως ότι είναι ο μόνος που δεν έχει δεχτεί γκολ στη φετινή Premier League.

Αναλυτικά:

Υπάρχει ένας προπονητής εκεί έξω που βάζει τους παίκτες του να κάνουν τούμπες κάθε φορά που αστοχούν σε άσκηση τελειωμάτων ή κάνουν μια ενέργεια που δεν του αρέσει. Δεν έχει σημασία αν ο παίκτης είναι 18 ή 36 ετών. Δεν έχει σημασία το όνομά του.

Σε μια προπόνηση, ένας τερματοφύλακας πάσαρε κατευθείαν στον μέσο και έχασε την μπάλα. Έκανε δέκα μπροστινές τούμπες, ακριβώς στη μέση της άσκησης. Και ο ίδιος τερματοφύλακας είναι ο μοναδικός στην Premier League που δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ μετά από τρεις αγωνιστικές.