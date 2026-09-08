Ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 κόντρα στον Βόλο Elabet με γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα έπειτα από ασίστ του Αρμάντο Γκονζάλες.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, στο ματς Κυπέλλου με τον Βόλο Elabet στο Φάληρο, πέτυχε το παρθενικό του γκολ και μάλιστα με υπέροχο τελείωμα.

Στο 67ο λεπτό ο Φορτούνης έπεσε κάθετα για τον δις σκόρερ, Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έβγαλε τετ α τετ τον Κολομβιανό χαφ κι εκεόνος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με όμορφο «τσίμπημα» της μπάλας.

Το γκολ του Πουέρτα για το 3-0 του Ολυμπιακού επί του Βόλου Elabet