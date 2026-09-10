Η πρώτη ομιλία Αλγκουαθίλ: «Είμαι εδώ για εσάς, όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά»

Ο νέος προπονητής των Πειραιωτών μίλησε ήδη στους παίκτες του πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ το Σάββατο στο Καραϊσκάκη.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έστειλε με το... καλημέρα το μήνυμά του προς τους παίκτες της νέας του ομάδας, του Ολυμπιακού. Ο Βάσκος, που by the way έχει εκφραστεί με πολύ καλά λόγια για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είπε λίγα και καλά λόγια στον Ρέντη και ενώ ακολουθούν εντός έδρας οι αγώνες με ΟΦΗ αλλά και Γιαγκελόνια.

«Είμαι εδώ για εσάς. Όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε του στόχους μας και όλα όσα πρέπει και θέλουμε για τον Ολυμπιακό. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο», επισήμανε ανάμεσα στα άλλα ο κόουτς Ιμανόλ. Ο Ισπανός κόουτς έκανε την πρώτη του προπόνηση και θα βγάλει την αποστολή του για το Ολυμπιακός - ΟΦΗ μετά την 2η χρονικά προπόνηση.