Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, ο Ολυμπιακός σκέφτεται την περίπτωση του Μάριους Μουαντιλματζί για την ενίσχυση της επίθεσής του.

Ο Σάσα Ταβολιέρι δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ αποκαλύπτοντας ένα νέο όνομα που, σύμφωνα πάντα με κείνον, «παίζει» για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον φορ της Σαμσουνσπόρ, Μάριους Μουαντιλματζί, που έχουν αντιμετωπίσει πέρυσι τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός.

Ο 28χρονος υψηλόσωμος φορ (1,90μ.) από το Τσαντ έχει συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και η χρηματιστηριακή του αξία φτάνει σύμφωνα με το Transfermarkt στα 7 εκατ. ευρώ.

Την περσινή σεζόν έφτασε τις 52 συμμετοχές με τη φανέλα του κλαμπ από την Σαμψούντα σκοράροντας 23 γκολ και δίνοντας 7 ασίστ στα περισσότερα από 3,5 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε. Φέτος, έπαιξε στο πρώτο ματς της σεζόν, όμως έχει μείνει εκτός από τα υπόλοιπα τρία λόγω ενός τραυματισμού.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος ανέφερε πως εκείνος βρίσκεται μεταξύ των ονομάτων που εξετάζουν οι «ερυθρόλευκοι» για την ενίσχυση της επίθεσής τους, αφού έχουν ήδη επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του.

Ο Μάριους «ψήνεται» από την προοπτική των «Πειραιωτών», ωστόσο εκείνοι θα πρέπει να ικανοποιήσουν την Σαμσουνσπόρ, η οποία θα μπορούσε να απαιτήσει ένα ποσό κοντά στα 7 εκατ. ευρώ με τα μπόνους.

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