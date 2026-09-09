Ο Αρμάντο Γκονζάλες μίλησε σε μέσο της πατρίδας του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Βόλου (3-2), όπου σκόραρε δυο φορές. Τι είπε για... Μέσι και γύρο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί του Βόλου για την 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος ήταν δίχως αμφιβολία ο Αρμάντο Γκονζάλες, που σκόραρε δυο φορές και έφτιαξε το άλλο γκολ της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Μεξικανός στράικερ δείχνει σιγά σιγά να προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα. Μάλιστα, το ενδιαφέρον από τους συμπατριώτες του είναι τεράστιο, δείγμα του ότι αντιπροσωπεία του «TV Azteca Deportes» βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (8/9) στο Φάληρο για να τον παρακολουθήσει και να μιλήσει μαζί του.

Στις δηλώσεις του, ο 23χρονος ανέφερε μεταξύ άλλων πως δουλειά του δεν είναι να.. ντριμπλάρει τους πάντες σαν τον Μέσι, ευχαρίστησε τους φίλους των «ερυθρολεύκων» για την υποδοχή και τη στήριξή τους, ενώ παραδέχθηκε πως έχει δοκιμάσει γύρο και αποκάλυψε δυο... επισκέπτες που έχει σπίτι του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τα δύο γκολ που πέτυχα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κέρδισε η ομάδα. Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα και παιχνίδι με το παιχνίδι.

Τους ευχαριστώ πολύ (σσ τους φίλους του Ολυμπιακού) Προσπαθώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να εκπροσωπήσω τον Ολυμπιακό με αξιοπρέπεια, όπως έκανα όταν αγωνιζόμουν στην Τσίβας. Είμαι πολύ χαρούμενος που τόσοι πολλοί Μεξικανοί μου δείχνουν την αγάπη τους. Θέλω να κάνω περήφανους τους συμπατριώτες μου και να κρατήσω ψηλά τη σημαία του Μεξικού.

Έχω ήδη φάει γύρο. Είναι καλός. Έχω μια γάτα που είναι στον κήπο και μια γιγάντια χελώνα! Δεν ξέρω πώς μπήκε μέσα, αλλά θα την κρατήσω ως κατοικίδιο».