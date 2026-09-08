Ολυμπιακός - Βόλος Elabet: Τα highlights του ματς (vid)
Τρεις μέρες μετά την ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο ματς που «σημαδεύτηκε» από τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Βόλο Elabet στο Φάληρο με 3-2 κι έκανε το 2Χ2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Πρωταγωνιστής των Πειραιωτών ήταν ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος είχε ντοπιέτα και ασίστ. Στο 42ο λεπτό ο Φορτούνης εκτέλεσε κόρνερ, ο Φίλης πήρε την κεφαλιά και από κοντά ο Μεξικανός έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Ύστερα από 8 αγωνιστικά λεπτά, στο 50', ο Πέντερσεν έβγαλε τη σέντρα και ο Γκονζάλες με κεφαλιά - ψαράκι από το δεύτερο δοκάρι διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.
Στο 67ο λεπτό ο Φορτούνης έπεσε κάθετα για τον δις σκόρερ, Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έβγαλε τετ α τετ τον Κολομβιανό χαφ κι εκεόνος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με όμορφο «τσίμπημα» της μπάλας.
Στο τελευταίο 10λεπτο οι Θεσσαλοί μείωσαν το σκορ με τα γκολ των Γκονζάλες - Χαραλαμπόγλου, ο οποίος δεν πανηγύρισε, καθώς έχει περάσει από το λιμάνι.
Τα highlights του Ολυμπιακός - Βόλος Elabet
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.