Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Βόλου Elabet στο Φάληρο με 3-2, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τρεις μέρες μετά την ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο ματς που «σημαδεύτηκε» από τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Βόλο Elabet στο Φάληρο με 3-2 κι έκανε το 2Χ2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πρωταγωνιστής των Πειραιωτών ήταν ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος είχε ντοπιέτα και ασίστ. Στο 42ο λεπτό ο Φορτούνης εκτέλεσε κόρνερ, ο Φίλης πήρε την κεφαλιά και από κοντά ο Μεξικανός έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ύστερα από 8 αγωνιστικά λεπτά, στο 50', ο Πέντερσεν έβγαλε τη σέντρα και ο Γκονζάλες με κεφαλιά - ψαράκι από το δεύτερο δοκάρι διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.

Στο 67ο λεπτό ο Φορτούνης έπεσε κάθετα για τον δις σκόρερ, Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έβγαλε τετ α τετ τον Κολομβιανό χαφ κι εκεόνος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με όμορφο «τσίμπημα» της μπάλας.

Στο τελευταίο 10λεπτο οι Θεσσαλοί μείωσαν το σκορ με τα γκολ των Γκονζάλες - Χαραλαμπόγλου, ο οποίος δεν πανηγύρισε, καθώς έχει περάσει από το λιμάνι.

Τα highlights του Ολυμπιακός - Βόλος Elabet