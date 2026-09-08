O Χρήστος Κόντης έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Τάσου Χατζηγιοβάνη και ο ΟΦΗ κινείται δυνατά για την απόκτηση του.

Ο Χρήστος Κόντης τόνισε στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί της Κηφισιάς πως θα αποκτηθεί ακόμα ένος μεσοεπιθετικός και η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει ο κόουτς των Κυπελλούχων Ελλάδας είναι ιδιαίτερα... γνώριμη σε αυτόν. Ο λόγος για τον Τάσο Χατζηγιοβάνη!

Οι Κρητικοί πιστοί στο πλάνο τους για επένδυση στο ελληνικό στοιχείο κινούνται δυναμικά για την απόκτηση του διεθνή Έλληνα εξτρέμ. Από τη στιγμή που ο Τιάγκκο Νους από τον Ιανουάριο θα γίνει κάτοικος Πειραιά από το ΒΑΚ θέλουν ο αντικατστάτης του να αποκτηθεί από τώρα, παρόλο που δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League, ώστε να είναι έτοιμος.