ΟΦΗ: Ο Αλμπερόλα Ρόχας θα σφυρίξει με Χόφενχαϊμ
Ραντεβού με την ιστορία έχει ο ΟΦΗ, καθώς στις 17/9 (19:45, Live από το Gazzetta) υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για το παιχνίδι της Πέμπτης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Παγκρήτιο, με Ισπανό να αναλαμβάνει να διευθύνει την ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά των Κρητικών.
Ο λόγος για τον Αλμπερόλα Ρόχας, ο οποίος έχει σημαντικές παραστάσεις από το ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά και από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο πλευρό του θα βρίσκονται οι Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο και Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ, ενώ τέταρτος θα είναι ο Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα. Την ομάδα του VAR θα αποτελέσουν οι Βαλεντίν Γκόμεθ και Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα, επίσης από την Ισπανία.
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