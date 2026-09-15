Ισπανική «σφυρίχτρα» στην ιστορική αναμέτρηση του ΟΦΗ με την Χόφενχαϊμ (17.9). Καθώς το ματς θα διαιτητεύσει ο Αλμπερόλα Ρόχας.

Ραντεβού με την ιστορία έχει ο ΟΦΗ, καθώς στις 17/9 (19:45, Live από το Gazzetta) υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για το παιχνίδι της Πέμπτης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Παγκρήτιο, με Ισπανό να αναλαμβάνει να διευθύνει την ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά των Κρητικών.

Ο λόγος για τον Αλμπερόλα Ρόχας, ο οποίος έχει σημαντικές παραστάσεις από το ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά και από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο πλευρό του θα βρίσκονται οι Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο και Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ, ενώ τέταρτος θα είναι ο Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα. Την ομάδα του VAR θα αποτελέσουν οι Βαλεντίν Γκόμεθ και Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα, επίσης από την Ισπανία.