Ο πρώην φορ του ΟΦΗ Έντι Σαλσέδο περνάει ιατρικά και υπογράφει στην Κράσνονταρ.

Στη Ρωσία μετακομίζει ο πρώην φορ του ΟΦΗ Έντι Σαλσέδο, ο οποίος ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό, πριν τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Καμπί.

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, ο 25χρονος (1/10/01) Ιταλός επιθετικός, με ρίζες από την Κολομβία έχει συμφωνήσει σε όλα με την Κράσνονταρ και θα περάσει ιατρικά για να υπογράψει 4ετές συμβόλαιο. Ο Σαλσέδο, με ύψος 1.84 και 2 συμμετοχές στην εθνική Ελπίδων της Ιταλίας μέτρησε στον ΟΦΗ 67 ματς με 19 γκολ και 5 ασίστ, αλλά έμεινε ελεύθερος αναζητώντας ένα μεγάλο συμβόλαιο.

Οι Ρώσοι τονίζουν ότι η Κράσνονταρ παίρνει τον παίκτη μετά το ναυάγιο στις συζητήσεις με τη Ρούμπιν Καζάν. Η τελευταία φέρεται να πρότεινε συμφωνία για 1+1+1 χρόνια (οψιόν με βάση τον χρόνο συμμετοχής), την οποία απέρριψε ο παίκτης. Έτσι, πάει στην Κράσνονταρ, όπου θα υπογράψει για 4 χρόνια με ετήσιες αποδοχές 700.000 ευρώ, ενώ 800.000 ευρώ θα είναι η προμήθεια του ατζέντη του.