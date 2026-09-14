Σαλσέδο: ΟΦΗ - Στην Κράσνονταρ ο Ιταλός φορ
Στη Ρωσία μετακομίζει ο πρώην φορ του ΟΦΗ Έντι Σαλσέδο, ο οποίος ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό, πριν τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Καμπί.
Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, ο 25χρονος (1/10/01) Ιταλός επιθετικός, με ρίζες από την Κολομβία έχει συμφωνήσει σε όλα με την Κράσνονταρ και θα περάσει ιατρικά για να υπογράψει 4ετές συμβόλαιο. Ο Σαλσέδο, με ύψος 1.84 και 2 συμμετοχές στην εθνική Ελπίδων της Ιταλίας μέτρησε στον ΟΦΗ 67 ματς με 19 γκολ και 5 ασίστ, αλλά έμεινε ελεύθερος αναζητώντας ένα μεγάλο συμβόλαιο.
Οι Ρώσοι τονίζουν ότι η Κράσνονταρ παίρνει τον παίκτη μετά το ναυάγιο στις συζητήσεις με τη Ρούμπιν Καζάν. Η τελευταία φέρεται να πρότεινε συμφωνία για 1+1+1 χρόνια (οψιόν με βάση τον χρόνο συμμετοχής), την οποία απέρριψε ο παίκτης. Έτσι, πάει στην Κράσνονταρ, όπου θα υπογράψει για 4 χρόνια με ετήσιες αποδοχές 700.000 ευρώ, ενώ 800.000 ευρώ θα είναι η προμήθεια του ατζέντη του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.