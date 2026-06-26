Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασία της με τον Ρούμπεν Πέρεθ, καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται και δεν θα ανανεωθεί.

Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί ο Ρούμπεν Πέρεθ. Έπειτα από μια εξαιρετική σεζόν κοινής πορείας οι δυο πλευρές θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, καθώς δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου.

Ο 37χρονος Ισπανός χαφ αγωνίστηκε 28 φορές υπό τις οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο και προσέφερε στην επίτευξη του στόχου της παραμονής.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Ρουμπέν Πέρεθ.

Στη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περιόδου, ο Ρουμπέν επιβεβαίωσε μέχρι κεραίας πως επρόκειτο για ένα επαγγελματία που αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση, για έναν εξαίρετο χαρακτήρα και για μια σπουδαία προσωπικότητα, εντός κι εκτός των αγωνιστικών χώρων.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».