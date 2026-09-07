Η Θύρα 7 μέσω της επίσημης σελίδας της στο Facebook έστειλε το μήνυμα της στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού.

Δυο μέρες μετά την απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού στο ματς με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό Στάδιο η Θύρα 7 μέσω της επίσημης σελίδας της στο Facebook έστειλε απευθείας μήνυμα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας πως η ομάδα δεν είναι αυτή που πρέπει εδώ και πολύ καιρό.

Μάλιστα οι οργανωμένοι φίλοι των Πειραιωτών αναφέρουν χαρακτηριστικά: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ,να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα!».

Η ανακοίνωση της Θύρας 7

«Señor Μendilibar

Υπό την καθοδήγηση σου ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας, έγραψε την πιο χρυσή σελίδα της ιστορίας του και έκανε το όνειρο τρελό,αληθινό!

Έχεις τον ΣΕΒΑΣΜΟ και την ΑΓΑΠΗ μας και η ιστορία του Ολυμπιακού έχει γράψει το όνομα σου με χρυσά γράμματα!

Όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας,δεν είναι αυτός που πρέπει ειδικά στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος!

Κάθε αγώνας γίνεται ντέρμπι ακόμα και με τον πιο μικρό αντίπαλο!

Είμαστε προβλέψιμοι και μονοδιάστατοι!

Ο ΘΡΥΛΟΣ μας είναι ομάδα γεννημένη να επιτίθεται και να πνίγει τον αντίπαλο!

Δεν έχεις βρει τις λύσεις, ώστε η εικόνα της ομάδας μας να είναι,όπως ήταν όταν σήκωσε το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ,όπως στα 100 μας χρόνια ,που ΔΙΑΣΥΡΑΜΕ τους αντιπάλους μας με 6άρες και 4άρες και κάναμε το ΝΤΑΜΠΛ!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ,να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα!

ΔΕΝ ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. ή τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί,ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό κομμάτι,είμαστε των έργων και των πράξεών και όλοι κρινόμαστε απ'τα αποτελέσματα αλλά και από τον τρόπο που έρχονται αυτά!

Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν αλλά ΔΕΝ στεκόμαστε σε αυτό για αυτό και είμαστε ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος του πλανήτη!

Υ.Γ 1ΘΡΥΛΕ γερά πρωτάθλημα ξανά!

Υ.Γ 2 Υπεράνω όλων ο Ολυμπιακός!».