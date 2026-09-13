MLS: Το απίστευτο γκολ του Αντρέ Λουίζ με την Κάνσας Σίτι

MLS: Το απίστευτο γκολ του Αντρέ Λουίζ με την Κάνσας Σίτι

Γιάννης Μπαλαντινάκης
MLS: Το απίστευτο γκολ του Αντρέ Λουίζ με την Κάνσας Σίτι

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Αντρέ Λουίζ σκόρε το πρώτο του γκολ στο MLS με τη φανέλα της Κάνσας Σίτι, μετά την αποχώρηση του από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Αντρέ Λουίζ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι με μία μεταγραφή-ρεκόρ περίπου 16,5 εκατομμυρίων ευρώ για την Κάνσας Σίτι του MLS. Αυτό ήταν το τρίτο παιχνίδι του Βραζιλιάνου επιθετικού με τη νέα του ομάδα και αποδείχθηκε και... φαρμακερό.

Αναλυτικότερα, η Κάνσας υποδέχθηκε στην έδρα της την LAFC των Γιορίς και Σον, με τον πρώην άσο των Πειραιωτών να ανοιγεί το σκορ μόλις στο 18ο λεπτό. Ο 24χρόνος εξτρέμ μπήκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή, «ξάπλωσε» στο χορτάρι τον αμυντικό που τον μάρκαρε και με ένα όμορφο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του αγώνα.

Για την ιστορία, η ομάδα του μπορεί να κέρδισε με 3-1 το Λος Άντζελες, ωστόσο παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας στην Δυτική Περιφέρεια του MLS με 18 βαθμούς μετά από 24 αγωνιστικές και το όνειρο των play-offs να μοιάζει πλέον άπιαστο.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MLS Τελευταία Νέα