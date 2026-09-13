MLS: Το απίστευτο γκολ του Αντρέ Λουίζ με την Κάνσας Σίτι
Ο Αντρέ Λουίζ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι με μία μεταγραφή-ρεκόρ περίπου 16,5 εκατομμυρίων ευρώ για την Κάνσας Σίτι του MLS. Αυτό ήταν το τρίτο παιχνίδι του Βραζιλιάνου επιθετικού με τη νέα του ομάδα και αποδείχθηκε και... φαρμακερό.
Αναλυτικότερα, η Κάνσας υποδέχθηκε στην έδρα της την LAFC των Γιορίς και Σον, με τον πρώην άσο των Πειραιωτών να ανοιγεί το σκορ μόλις στο 18ο λεπτό. Ο 24χρόνος εξτρέμ μπήκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή, «ξάπλωσε» στο χορτάρι τον αμυντικό που τον μάρκαρε και με ένα όμορφο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του αγώνα.
OH MY ANDRÉ LUIZ! 😮💨— Major League Soccer (@MLS) September 13, 2026
His first MLS goal gives @SportingKC the lead!
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Για την ιστορία, η ομάδα του μπορεί να κέρδισε με 3-1 το Λος Άντζελες, ωστόσο παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας στην Δυτική Περιφέρεια του MLS με 18 βαθμούς μετά από 24 αγωνιστικές και το όνειρο των play-offs να μοιάζει πλέον άπιαστο.
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