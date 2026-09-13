Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το κόστος της Goal Line Technology που δεν δέχθηκαν να αναλάβουν οι περισσότερες ομάδες της Stoiximan Superleague με αποτέλεσμα να έχουν προκύψει ήδη τέσσερις αμφισβητούμενες φάσεις στο πρωτάθλημα.

Αρχικά ήταν η ισοφάριση του Γκονζάλες στο Βόλος - Ηρακλής 1-1 της δεύτερης αγωνιστικής: κατακυρώθηκε το γκολ, πήρε την ισοπαλία ο Βόλος. Στην ίδια αγωνιστική, ο Αλεξιτς του Παναιτωλικού δεν είδε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς, καθώς η διαιτητική ομάδα του αγώνα με την Καλαμάτα αποφάνθηκε ότι η μπάλα δεν είχε περάσει τη γραμμή. Το ίδιο συνέβη και με τον Ταμπόρδα στο εξ' αναβολής από την 1η αγωνιστική ματς Παναθηναϊκός - Κηφισιά. Δοκάρι και... no goal αποφάσισαν VAR, επόπτης και διαιτητής. Το ίδιο χθες στο Ηρακλής - Ατρόμητος 1-1, στην επίμαχη φάση με πρωταγωνιστή τον Ιβι Λόπεθ του Γηραιού.

Τέσσερις αμφισβητούμενες για Goal ή για No Goal χωρίς καν να έχει συμπληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος! Και γιατί δεν εφαρμόζεται η Goal Line Technology στη Stoiximan Superleague, η οποία ήταν από τις πρώτες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που εφάρμοσε το σύστημα VAR; Διότι οι περισσότερες ομάδες αρνήθηκαν να δώσουν από 100.000 ευρώ χοντρικά. Για την ακρίβεια από 92.857 ευρώ. Τόσα χρήματα παίρνουν πια από το Στοίχημα και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αλλά να δώσουν 100.000 ευρώ για την Goal Line Technology δεν ήθελαν. Ισως επειδή το θεώρησαν... πολυτέλεια. Ας πρόσεχαν!

Τόσο ήταν το κόστος για το 1.300.000 ευρώ ετησίως που ζητούσε η εταιρεία που θα αναλάμβανε τα πάντα. Οι «μεγάλοι» ασφαλώς και ήθελαν την εγκατάσταση του συστήματος το οποίο είναι απαιτητικό (επιπλέον 14 κάμερες σε κάθε γήπεδο), όμως οι... υπόλοιποι δεν άναψαν το πράσινο φως. Κι έτσι, μείναμε με τις... «κάμερες εστίας». Αυτές οι οποίες θα αξιοποιηθούν από την 6η ή από την 7η αγωνιστική, μετά τη διακοπή λόγω των αγώνων της Εθνικής Ελλάδας. Σίγουρα θα βοηθήσουν κι αυτές την ομάδα του VAR, όμως δεν είναι σαν την... αυτόματη «διάγνωση» στο ρολογάκι του διαιτητή, που υποδεικνύει άμεσα το Goal ή το No Goal. Ποιο το κόστος; Πολύ μικρότερο! Μόλις 125.000, δηλαδή λιγότερες από 10.000 ευρώ ανά ομάδα.

Ολα αυτά, βέβαια, στη regular season. Διότι στα play offs (και στον τελικό του Κυπέλλου) Goal Line Technology έχουμε και παραέχουμε. Τουλάχιστον δεν θα κριθεί στη... γραμμή το πρωτάθλημα. Απλώς μέχρι τότε ίσως να έχουν χαθεί και να έχουν κερδηθεί αντίστοιχα κάποιοι «άδικοι» βαθμοί για 100 χιλιάρικα...