Το Gazzetta αναλύει την απίθανη εμφάνιση του Νίκου Αθανασίου, στην ιστορική νίκη του ΟΦΗ απέναντι στην ομάδα που... ανήκει, τον Ολυμπιακό.

Όταν είσαι δανεικός και παίζεις κόντρα στην ομάδα που ανήκεις, σίγουρα το κίνητρο μεγαλώνει για να αποδείξεις την αξία σου. Ο Νίκος Αθανασίου δεν είχε τέτοιο... πρόβλημα καθώς έχει αποδείξει με τις εμφανίσεις του στον ΟΦΗ το πόσο καλός αμυντικός είναι αλλά κόντρα στον Ολυμπιακό ήταν εξαιρετικός.

Ο Έλληνας φουλ μπακ, ο οποίος ανήκει στους Πειραιώτες, ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην ιστορική νίκη των Κρητικών στο Φάληρο (1-0) καθώς, εκτός από την ασίστ στο νικητήριο γκολ, ήταν άριστος τόσο στα αμυντικά όσο και στα επιθετικά του καθήκοντα.

Ταλαιπώρησε αρκετά τόσο τον Ζότα Σίλβα όσο και τον αντίστοιχο μπακ του Ολυμπιακού, τον Πέντερσεν με τις πλαγιοκοπήσεις του και τις μάχες που έδωσε. Ας τα δούμε όμως από την αρχή.

Αρχικά πάμε στο κομμάτι της αμυντικής προσήλωσης, όπου ο Αθανασίου είχε σε πρώτη φάση τον Ζότα Σίλβα (ή τον Φορτούνη όποτε άλλαζαν πλευρά) και για λίγα λεπτά στο β' μέρος τον Λίον Μπέιλι. Ο Έλληνας αμυντικός ήταν πιστός στο αμυντικό πλάνο του Κόντη και άρτιος στα καθήκοντά του.

Συγκεκριμένα κέρδισε τις έξι από τις εννιά μονομαχίες που έδωσε με τους παίκτες του Ολυμπιακού, είχε επτά επανακτήσεις της μπάλας ενώ μέτρησε και 2/2 τάκλιν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Παράλληλα είχε συνολικά τρία κλεψίματα και έκανε μόλις ένα φάουλ παρότι είχε μπόλικη δουλειά στο αμυντικό σκέλος.

Παράλληλα βοήθησε αρκετά και την κυκλοφορία της μπάλας, προκειμένου να σπάει το πρέσινγκ των παικτών του Ολυμπιακού. Από τις 46 πάσες που έκανε συνολικά, το 85% ήταν σε συμπαίκτη του (δηλαδή 39 σωστές) ενώ οι 15 έγιναν στο αντίπαλο μισό με ποσοστό επιτυχίας στο 80% (12), την ίδια στιγμή που μέτρησε και 3/6 μεγάλες μπαλιές.

Από εκεί και πέρα, πάμε στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Εκεί όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε χτίσιμο επίθεσης για τον ΟΦΗ. Κατάφερε να κερδίσει τρία φάουλ, έκανε 1/2 ντρίμπλες σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή και μέτρησε συνολικά τρεις πάσες-κλειδιά, έχοντας την ασίστ στο νικητήριο γκολ του Κόντρο αλλά και τη φάση του 38ου λεπτού, όπου από δική του σέντρα-σουτ, ο Αϊτόρ σκόραρε αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ.

Άξιο αναφοράς, δεδομένου ότι μιλάμε για έναν ακραίο μπακ, ότι ο Νίκος Αθανασίου είχε συνολικά 79 επαφές με την μπάλα κατά τη διάρκεια του αγώνα, που είναι πάνω από τον μ.ο. για έναν ποδοσφαιριστή της θέσης του.