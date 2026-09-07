Όσα υποστηρίζουν στη Ρουμανία για τα 8 εκατ. που ζητά η Λέχια για τον Μένα, τη στροφή στον 23χρονο εξτρέμ της Κραϊόβα και τις συζητήσεις του με τον ΠΑΟΚ

Στην Ρουμανία γράφουν ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον αριστερό εξτρέμ Στέφαν Μπαϊαράμ της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα.

Συνδέουν μάλιστα την περίπτωση του με αυτή του Καμίλο Μένα της Λέχια Γκντανσκ, τονίζοντας ότι από τη στιγμή που η πολωνική ομάδα ζητά 8 εκατομμύρια για τον Κολομβιανό, ο Δικέφαλος στρέφεται πλέον στην περίπτωση του συμπατριώτη τους.

Όπως υποστηρίζουν στα δημοσιεύματά τους, υπάρχουν ήδη συζητήσεις του ΠΑΟΚ με την ομάδα του, οι οποίες τουλάχιστον για την ώρα δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για το ποσό της μεταγραφής.

Ο Μπαϊαράμ δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό. Την περασμένη σεζόν αντιμετώπισε με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα την ΑΕΚ στο Conference League, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση και σκοράροντας μάλιστα στο παιχνίδι της Αθήνας.