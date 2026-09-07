Οι βετεράνοι του Ολυμπιακού ευχήθηκαν ταχεία επιστροφή του Ελ Καμπί στα γήπεδα.

Ο σύνδεσμος βετεράνων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού με επιστολή του ευχήθηκε στον Αγιούμπ Ελ Καμπί να γυρίσει δυνατός και να τον δουν το συντομότερο με τη φανέλα της ομάδας στα γήπεδα.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην επιστολή: «Αγαπημένε μας υπέροχε ποδοσφαιριστή και άνθρωπε του Ολυμπιακού μας, το ΔΣ και τα μέλη του Συνδέσμου μας, εκ των οποίων πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει σοβαρούς τραυματισμούς και γνωρίζουν το δράμα και την ψυχολογική πίεση που έχεις.

Σου εύχονται να έχεις δύναμη και υπομονή και σίγουρα θα ξεπεράσεις τον τραυματισμό, σου διότι είσαι δυνατός και δίπλα σου έχεις και σε στηρίζει όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού.

Σε περιμένουμε με αγάπη, να σε δούμε ξανά στα γήπεδα, εσένα που είσαι από τους κορυφαίους επιθετικούς στην ιστορία του Ολυμπιακού μας».