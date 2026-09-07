Ελ Καμπί: Ο Ελ Αραμπί στο νοσοκομείο
Όλοι θέλουν να βρεθούν δίπλα στον μεγάλο άτυχο του Ολυμπιακού, τον Αγιούμπ Ελ Καμπί.
Στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του στον Βόλο ο φορ των Πειραιωτών, βρέθηκε μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ ο συμπατριώτης του και άσος του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναϊ.
Αυτή τη φορά και μετά το ματς με τον Πανσερραϊκό, ο επιθετικός της Μαρκό Γιουσέφ Ελ Αραμπί, πήγε στο νοσοκομείο για να δει από κοντά τον συμπατριώτη του και πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, προκειμένου να του ευχηθεί να επιστρέψει το συντομότερο στη δράση.
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Ο Ελ Αραμπί ανέβασε και την ακόλουθη φωτογραφία με τον Ελ Καμπί.
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