Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Αστέρας Aktor - Ηρακλής 0-2.

Ο Ηρακλής σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα περνώντας από την έδρα του Αστέρα με 2-0.

Ο Ηρακλής βρήκε γρήγορο γκολ, στην πρώτη του ευκαιρία, μόλις στο 9ο λεπτό. Ο Κόλιτς έκανε το γύρισμα, ο Μπαρσένας κοντρόλαρε και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Χατζηεμμανουήλ. Σε πρώτο χρόνο, ο διαιτητής Κατοίκος ακύρωσε το γκολ για χέρι, όμως ο VAR Πουλικίδης τον ενημέρωσε πως δεν υπήρχε παράβαση.

Στο 70ό λεπτό, ο Νίζε έφυγε στην αντεπίθεση, ο Μέντεθ τον τράβηξε και τον ανέτρεψε, με τον Κατοίκο να καταλογίζει πέναλτι. Ο Ίβι Λόπεθ, με άψογη εκτέλεση στο 73', νίκησε τον Χατζηεμμανουήλ και διπλασίασε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων.

Τα highlights της αναμέτρησης