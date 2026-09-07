Αστέρας Aktor - Ηρακλής 0-2: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Ηρακλής σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα περνώντας από την έδρα του Αστέρα με 2-0.
Ο Ηρακλής βρήκε γρήγορο γκολ, στην πρώτη του ευκαιρία, μόλις στο 9ο λεπτό. Ο Κόλιτς έκανε το γύρισμα, ο Μπαρσένας κοντρόλαρε και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Χατζηεμμανουήλ. Σε πρώτο χρόνο, ο διαιτητής Κατοίκος ακύρωσε το γκολ για χέρι, όμως ο VAR Πουλικίδης τον ενημέρωσε πως δεν υπήρχε παράβαση.
Στο 70ό λεπτό, ο Νίζε έφυγε στην αντεπίθεση, ο Μέντεθ τον τράβηξε και τον ανέτρεψε, με τον Κατοίκο να καταλογίζει πέναλτι. Ο Ίβι Λόπεθ, με άψογη εκτέλεση στο 73', νίκησε τον Χατζηεμμανουήλ και διπλασίασε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων.
Τα highlights της αναμέτρησης
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