Με γκολ των Μπαρσένας και Ιβι ο Ηρακλής επικράτησε με 2-0 του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, πήρε το πρώτο του τρίποντο στη Stoiximan Superleague και έκανε βαθμολογικό άλμα.

Την πρώτη του νίκη στην επιστροφή του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από 9 χρόνια πανηγύρισε ο Ηρακλής. Ο πολύ πιο ουσιαστικός Ηρακλής επικράτησε του φλύαρου Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με 2-0 κι έφτασε τους 4 βαθμούς, ενώ άφησε τους Αρκάδες στο μηδέν, ύστερα από 3 αγωνιστικές κι ενώ την επόμενη εβδομάδα υποδέχονται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος παρέταξε τον γηπεδούχο Αστέρα AKTOR σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Χατζηεμμανουήλ στην εστία, με τους Κώτσιρα, Μπρόρσον, Σίλβα και Μέντεθ μπροστά του. Κουρμπέλης και Έντερ το δίδυμο στα χαφ, με τον Μπουζούκη σε επιτελικό ρόλο. Κετού και Ορόθκο στα εξτρέμ, με τον Ρικαρντίνιο στην κορυφή της επίθεσης.

Από την πλευρά του, ο τιμωρημένος, λόγω της αποβολής του, Βάλτερ Ματσάρι «κατέβασε» τον φιλοξενούμενο Ηρακλή σε σχηματισμό 3-4-3. Ο Αθανασιάδης στην εστία, με τους Βούρο, Ρος και Πίνια στην τριάδα των στόπερ. Σόρια και Νανού στα άκρα, με τους Σουρλή και Καϊμπουέ στη μεσαία γραμμή. Νίζε, Μπαρσένας και Κόλιτς στην τριάδα της επίθεσης.

Γρήγορο γκολ και «σφιχτή» άμυνα από τον Ηρακλή

Ο Ηρακλής βρήκε γρήγορο γκολ, στην πρώτη του ευκαιρία, μόλις στο 9ο λεπτό. Ο Κόλιτς έκανε το γύρισμα, ο Μπαρσένας κοντρόλαρε και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Χατζηεμμανουήλ. Σε πρώτο χρόνο, ο διαιτητής Κατοίκος ακύρωσε το γκολ για χέρι, όμως ο VAR Πουλικίδης τον ενημέρωσε πως δεν υπήρχε παράβαση.

Από εκεί και πέρα, ο Αστέρας AKTOR πήρε τον έλεγχο, αλλά δεν κατάφερε να πατήσει στην περιοχή, καθώς ο Γηραιός ήταν εξαιρετικά στημένος στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, η απουσία του Μπαρτόλο ήταν εμφανέστατη για τους Αρκάδες.

Η πιο αξιοσημείωτη φάση των γηπεδούχων σημειώθηκε στο 29ο λεπτό, όταν ο Ρικαρντίνιο έπιασε καρφωτή κεφαλιά, με τον Αθανασιάδη να μπλοκάρει σε δύο χρόνους.

Τις ευκαιρίες ο Αστέρας AKTOR, πέναλτι και... Game Over ο Ηρακλής

Στο δεύτερο μέρος, με σημείο αναφοράς στην επίθεση τον Φεντερίκο Μακέντα, ο Αστέρας AKTOR ήταν σαφώς βελτιωμένος επιθετικά, όμως δεν κατάφερε να βρει τρόπο να νικήσει τον Γιώργο Αθανασιάδη.

Στο 50ό λεπτό, ο Μπουζούκης δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, αλλά ο κίπερ του Ηρακλή έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε, ενώ στο 53' ο Έλληνας κίπερ είχε εκ νέου απάντηση σε βολέ του Έλληνα χαφ των Αρκάδων, μέσα από την περιοχή.

Στο 70ό λεπτό, ο Νίζε έφυγε στην αντεπίθεση, ο Μέντεθ τον τράβηξε και τον ανέτρεψε, με τον Κατοίκο να καταλογίζει πέναλτι. Ο Ίβι Λόπεθ, με άψογη εκτέλεση στο 73', νίκησε τον Χατζηεμμανουήλ και διπλασίασε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων.

Οι Αρκάδες θα μπορούσαν να μειώσουν το σκορ, αλλά στο 76' ο Μακέντα αστόχησε με κεφαλιά. Εν συνεχεία, ο Αθανασιάδης έκανε εξαιρετικές αποκρούσεις στις προσπάθειες των Καλτσά (77') και Κουρμπέλη (90').

MVP: Ο Αθανασιάδης «κράτησε» την ομάδα του με πέντε αποκρούσεις.

Στο ύψος του: Ο Σουρλής προσέφερε πολλά στη μάχη της μεσαία γραμμής, κάνοντας πολλά χιλιόμετρα.

Αδύναμος κρίκος: Ο Ρικαρντίνιο δεν βοήθησε σε καμιά περίπτωση στο πρώτο μέρος και δικαίως αντικαταστάθηκε στο δεύτερο μέρος.

Γκάφα: Το αφελέστατο μαρκάρισμα του πολύ αρνητικού Μέντεθ στον Νιζέ στη φάση του πέναλτι.

Στραγάλι: O διαιτητής Κατοίκος λανθασμένα ακύρωσε το πρώτο γκολ για χέρι κι ο VAR τον διόρθωσε, ενώ ορθά έδωσε σε πρώτο χρόνο το πέναλτι.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Ηρακλής ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη του ευκαιρία και από εκεί και πέρα διαχειρίστηκε άψογα το ματς, ενώ ο Αστέρας AKTOR αφού «πέταξε» ένα ημίχρονο εν συνεχέια βρήκε απέναντι του έναν εξαιρετικό Αθανασιάδη, ο οποίος σταμάτησε την πρώην ομάδα του.

Αστέρας AKTOR (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντεθ, Κουρμπέλης, Έντερ (78΄Ριέρα), Κετού (46΄Παπακανέλλος), Μπουζούκης (69΄Καλτσάς), Ορόθκο (58΄Κιμπιόκα), Ρικαρντίνιο (46΄Μακέντα).

Ηρακλής (Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Ρος, Πίνα, Σόρια, Σουρλής (77΄Κράιντζ), Καϊμπουέ (58΄Ραντόγια), Νάνου, Νιζέ (88΄Αναστασιάδης), Μπάρθενας (46΄Ίβι Λόπεθ), Κόλιτς (58΄Μαρκές).