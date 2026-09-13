Ηρακλής: «Το ξεκάθαρο γκολ που δεν κατακυρώθηκε!»

Ο Ηρακλής με ανακοίνωση του παρέθεσε τη φάση του δοκαριού του Ίβι Λόπεθ και εξέφρασε τη διαμαρτυρία του για την απόφαση να μην μετρήσει γκολ.

Σοβαρά παράπονα του Ηρακλή για τη διαιτησία στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Βόλο. Εκτός από τη φάση του γκολ του Μαρκές που ακυρώθηκε μέσω VAR για φάουλ του Κούστα ο Γηραιός διαμαρτύρεται και για τη φάση του δοκαριού του Λόπεθ, καθώς υποστηρίζει πως η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή.

Οι Θεσσαλονικείς σε ανακοίνωση τους διαμαρτυρήθηκαν για αυτή τη φάση και παρέθεσαν σχετικές φωτογραφίες και το video της φάσης, ενώ με ανάρτηση τους τόνισαν πως αυτές οι δυο αποφάσεις Κατόπη - Ζαμπαλά στέρησαν δυο βαθμούς.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη παραθέτει το οπτικό υλικό από μία από τις πλέον καθοριστικές φάσεις της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο.

Μετά το δυνατό σουτ του Ίβι Λόπεθ στο 58′, η μπάλα προσκρούει στο οριζόντιο δοκάρι, καταλήγει στο έδαφος και επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο και στα καρέ που ακολουθούν, η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος!

Παρά τον έλεγχο της φάσης από το VAR, το γκολ δεν κατακυρώθηκε και το παιχνίδι συνεχίστηκε.

Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη θεωρεί υποχρέωσή της να δημοσιοποιήσει το συγκεκριμένο οπτικό υλικό. Δεν πρόκειται για μία ασήμαντη λεπτομέρεια, αλλά για μία απόφαση που επηρέασε άμεσα το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Οι εικόνες και το βίντεο είναι ξεκάθαρα. Τα συμπεράσματα ανήκουν σε όλους».

Η σχετική ανάρτηση του Ηρακλή

«Δύο γκολ. Δύο αποφάσεις. Δύο βαθμοί. Τα υπόλοιπα, στην οθόνη σας. ΗΡΑΚΛΗΣ. Δεν ξεχνάμε».