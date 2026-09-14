Μονεμβασιώτης: ««Ξεκάθαρη κλοπή, θέλουμε ξένους διαιτητές στα ματς του Ηρακλή»

Ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης εξέφρασε στο ΣΚΑΪ τα παράπονα του από τη διαιτησία για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο και τόνισε πως θέλει ξένους διαιτητές στα ματς της ομάδας του.

Ο διοικητικός ηγέτης του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, «βράζει» για τη διαιτησία τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Οι Θεσσαλονικείς διαμαρτύρονται τόσο για το ακυρωθέν γκολ του Μαρκές μέσω VAR, όσο και για το δοκάρι του Λόπεθ, καθώς υποστηρίζουν πως η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή.

Ο ισχυρός άνδρας του Γηραιού μίλησε στον ΣΚΑΪ και έκανε λόγο για «ξεκάθαρη κλοπή», ενώ τόνισε πως θέλει ξένους διαιτητές στα ματς της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη

«Ήμουν αρκετά επιεικής, είχαμε ξεκάθαρη κλοπή δύο γκολ, γιατί στο χθεσινό παιχνίδι δεν είχαμε μια απλή αλλοίωση αποτελέσματος, είχαμε μια απώλεια δύο βαθμών. Ο διαιτητής κύριος Κατόπης φάνηκε ότι είχε πρόθεση, έδινε εύκολες κίτρινες κάρτες στους παίκτες του Ηρακλή, αντίθετα δεν έδειχνε κάρτες.

Ηθικός αυτουργός ο Ζαμπαλάς και εκτελεστής ο κύριος Κατόπης, έχουμε κάνει μια σειρά από ενέργειες, θα ζητήσουμε τις συζητήσεις ανάμεσα σε διαιτητή και VAR, να μην αλλάξει κάτι στις συνομιλίες και θα κινηθούμε ανάλογα. Έχουμε ζητήσει την αποβολή των διαιτητών, δεν έκαναν λάθη, θα το ξανακάνουν αυτό που έκαναν, είναι επικίνδυνοι.

Θα ζητήσουμε ξένους διαιτητές για τους αγώνες του Ηρακλή, θα ζητήσουμε ξένους διαιτητες για όλο το πρωτάθλημα στο μέλλον. Πλέον, μετά το Μουντιάλ, έχουν αυξημένα μπάτζετ όλες οι ομάδες, να έχουμε επιτέλους επαγγελματίες διαιτητές και ανεξάρτητους.

Ο Ζαμπαλάς διαμόρφωσε το αποτέλεσμα, το γκολ μπήκε στο 93′, ανακαλύπτει τη φάση ο Ζαμπαλάς, ο διαιτητής πηγαίνει να τη δει. Δεν έπρεπε να τη δει παραπάνω; Μπήκε αποφασισμένος να ακυρώσει το γκολ!

Αυτό που μπορώ να σας πω, πως ο Ηρακλής έχει χάσει 4 βαθμούς, χθες 2 βαθμούς και άλλους 2 πριν από μερικές εβδομάδες».