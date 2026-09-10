Αστέρας Aktor - Άρης: Ούτε γκολ, ούτε και πέναλτι!
Ο Τζήλος και ο Κουμπαράκης στο VAR αποφάσισαν.
Ούτε πέναλτι για τον Άρη ούτε γκολ για τον Αστέρα.
Στο 86' ο Γκαρέ έπεσε στην περιοχή των Αρκάδων από μαρκάρισμα του Σίλβα.
Οι γηπεδούχοι βγήκαν στην αντεπίθεση, ο Ρικαρντίνιο βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε εύστοχα τον Βέλιο, όμως σηκώθηκε το σημαιάκι για οφσάιντ.
Ο Τζήλος περίμενε ενημέρωση από το VAR και η απόφαση ήταν η εξής. Οφσάιντ ο Ρικαρντίνιο, κανένα πέναλτι για τον Άρη. Οι Θεσσαλονικείς, ωστόσο, διαμαρτυρήθηκαν και φώναζαν ότι θα έπρεπε έστω να κληθεί ο Τζήλος να δει τη φάση για ν' αποφασίσει.
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