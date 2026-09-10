Η φάση που ξεσήκωσε διαμαρτυρίες στον Άρη.

Ο Τζήλος και ο Κουμπαράκης στο VAR αποφάσισαν.

Ούτε πέναλτι για τον Άρη ούτε γκολ για τον Αστέρα.

Στο 86' ο Γκαρέ έπεσε στην περιοχή των Αρκάδων από μαρκάρισμα του Σίλβα.

Οι γηπεδούχοι βγήκαν στην αντεπίθεση, ο Ρικαρντίνιο βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε εύστοχα τον Βέλιο, όμως σηκώθηκε το σημαιάκι για οφσάιντ.

Ο Τζήλος περίμενε ενημέρωση από το VAR και η απόφαση ήταν η εξής. Οφσάιντ ο Ρικαρντίνιο, κανένα πέναλτι για τον Άρη. Οι Θεσσαλονικείς, ωστόσο, διαμαρτυρήθηκαν και φώναζαν ότι θα έπρεπε έστω να κληθεί ο Τζήλος να δει τη φάση για ν' αποφασίσει.