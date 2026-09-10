Αστέρας Τρίπολης - Άρης 1-1: Τα highlights του αγώνα
Ο Αστέρας Τρίπολης και ο Άρης έμειναν στο 1-1 στον πρώτο τους αγώνα στη League Phase του Κυπέλλου.
Οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ στο 60' με τον Μακέντα και στο 65' ο Ιταλός φορ είχε δοκάρι. Στο 68' ισοφάρισε ο Μορόν για τον Άρη, ενώ στο φινάλε ακυρώθηκε γκολ του Ρικαρντίνιο, όπως και στο πρώτο ημίχρονο του Σίλβα, λόγω οφσάιντ.
Πριν το γκολ του Ρικαρντίνιο, ο Άρης ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Γκαρέ, αλλά ο Τζήλος και ο Κουμπαράκης στο VAR είχαν άλλη άποψη.
Τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.