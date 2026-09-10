Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης του Αστέρα με τον Άρη, που έληξε 1-1.

Ο Αστέρας Τρίπολης και ο Άρης έμειναν στο 1-1 στον πρώτο τους αγώνα στη League Phase του Κυπέλλου.

Οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ στο 60' με τον Μακέντα και στο 65' ο Ιταλός φορ είχε δοκάρι. Στο 68' ισοφάρισε ο Μορόν για τον Άρη, ενώ στο φινάλε ακυρώθηκε γκολ του Ρικαρντίνιο, όπως και στο πρώτο ημίχρονο του Σίλβα, λόγω οφσάιντ.

Πριν το γκολ του Ρικαρντίνιο, ο Άρης ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Γκαρέ, αλλά ο Τζήλος και ο Κουμπαράκης στο VAR είχαν άλλη άποψη.

Τα highlights του αγώνα