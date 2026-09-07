Παναιτωλικός: Ο Παναθηναϊκός έδωσε 500 εισιτήρια στους Αγρινιώτες

Βασίλης Μπαλατσός
Παναιτωλικός: Ο Παναθηναϊκός έδωσε 500 εισιτήρια στους Αγρινιώτες

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Ο Παναιτωλικός εξασφάλισε 500 εισιτήρια από τον Παναθηναϊκό για την ερχόμενη αναμέτρηση τους στο ΟΑΚΑ.

Ξεσηκωμός επικρατεί στις τάξεις των φίλων του πρωτοπόρου Παναιτωλικού για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μετά το δυναμικό παρών στη Λιβαδειά, από περίπου 200 φιλοξενούμενους οπαδούς, οι Αγρινιώτες αναμένεται να έχουν ακόμα πιο μαζική παρουσία στο ΟΑΚΑ.

Το Τριφύλλι δέχτηκε να δώσει στον Τίτορμο έως 500 εισιτήρια, με τιμή στα 15 ευρώ το καθένα. Οι φίλοι των Καναρινιών θα φιλοξενηθούν στη θύρα 22.

Προσυγκέντρωση των φίλων του Παναιτωλικού θα γίνει στην πύλη Α, στην οδό Σπύρου Λούη, όπου υπάρχει και πάρκινγκ.

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Οι οπαδοί των Αγρινιωτών μπορούν να εξασφαλίσουν τα εισιτήρια τους μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster.

     

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