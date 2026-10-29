Βόλος ELABET: Η βαθμολογία μετά την απόρριψη της έφεσης
Ο Βόλος ELABET και ο Πανσερραϊκός είχαν τιμωρηθεί με αφαίρεση 3 και 4 βαθμών, αντίστοιχα, για τα μεταξύ τους ματς στα playoffs του 2024, έπειτα κι από δηλώσεις που είχε κάνει ο Σουηδός ποδοσφαιριστής Ντάνιελ Σούντγκρεν.
Οι δύο ομάδες κατέθεσαν έφεση, η οποία απορρίφθηκε από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ. Στις σκέψεις τους είναι η προσφυγή στο CAS, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική απόφαση από τους δύο συλλόγους.
Θυμίζουμε την ανακοίνωση της ΕΠΟ: «Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ κατά της υπ’ αρ. 7/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση του ποδοσφαιριστή Σταύρου Πεταυράκη κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο».
Ο Βόλος ELABET, πλέον παραμένει στην τελευταία θέση στη Super League. Ας δούμε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία:
1. Παναθηναϊκός 21
2. Ολυμπιακός 19
3. ΑΕΚ 17
4.Άρης 16
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5.ΠΑΟΚ 15
6.ΟΦΗ 13
7.Κηφισιά 11
8.Καλαμάτα 10
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9. Ηρακλής 9
10. Παναιτωλικός 9
11.Αστέρας Τρίπολης 6
12.Ατρόμητος 2
13. Λεβαδειακός 3
14. Bόλος Elabet 0
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν ματς λιγότερο.
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