Ο Βόλος ELABET συνεχίζει οριστικά πλέον στη χρονιά με -3 βαθμούς.

Ο Βόλος ELABET και ο Πανσερραϊκός είχαν τιμωρηθεί με αφαίρεση 3 και 4 βαθμών, αντίστοιχα, για τα μεταξύ τους ματς στα playoffs του 2024, έπειτα κι από δηλώσεις που είχε κάνει ο Σουηδός ποδοσφαιριστής Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Οι δύο ομάδες κατέθεσαν έφεση, η οποία απορρίφθηκε από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ. Στις σκέψεις τους είναι η προσφυγή στο CAS, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική απόφαση από τους δύο συλλόγους.

Θυμίζουμε την ανακοίνωση της ΕΠΟ: «Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ κατά της υπ’ αρ. 7/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση του ποδοσφαιριστή Σταύρου Πεταυράκη κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο».

Ο Βόλος ELABET, πλέον παραμένει στην τελευταία θέση στη Super League. Ας δούμε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία:

1. Παναθηναϊκός 21

2. Ολυμπιακός 19

3. ΑΕΚ 17

4.Άρης 16

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5.ΠΑΟΚ 15

6.ΟΦΗ 13

7.Κηφισιά 11

8.Καλαμάτα 10

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9. Ηρακλής 9

10. Παναιτωλικός 9

11.Αστέρας Τρίπολης 6

12.Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 3

14. Bόλος Elabet 0

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν ματς λιγότερο.