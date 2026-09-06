Μετά τη νίκη πρωτιάς στην έδρα του Λεβαδειακού οι παίκτες του Παναιτωλικού έγιναν «ένα» και πανηγύρισαν με τους περισσότερους από 200 φιλάθλους τους.

Ο Παναιτωλικός συνεχίζει απόλυτος και πρωτοπόρος! Οι Αγρινιώτες επικράτησαν στην έδρα του Λεβαδειακού, έκαναν το 3Χ3 και από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν νίκησε τον Παναθηναϊκό το φινάλε της 3ης αγωνιστιής θα τον βρει μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan Super League.

Όπως είναι λογικό μετά το παιχνίδι οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου έγιναν «ένα» με τους περισσότερους από 200 φίλους των Αγρινιωτών που έδωσαν δυναμικό παρών στη Λιβαδειά και ώθησαν την ομάδα τους στην τρίτη διαδοχική νίκη.

Φυσικά, όπως είναι λογικό την... τιμητική του είχε ο Οπόκου, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και πέτυχε τα δυο γκολ του Τίτορμου, στο ντέμπούτο του με τα κιτρινομπλέ.