Η Κ19 του Παναθηναϊκού νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ, δύο γκολ σημείωσε ο Νεμπής.

Με πρωταγωνιστή τον Ιάσωνα Νεμπή, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ, η Κ19 του Παναθηναϊκού νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ, όπως έπραξε και την Κυριακή η πρώτη ομάδα με τον Τεττέη να σημειώνει δύο γκολ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Η Κ19 του Παναθηναϊκού επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της Super League Κ19. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Ιάσωνας Νεμπής, ο οποίος πέτυχε τα δύο από τα τρία τέρματα του Τριφυλλιού.

Οι Πράσινοι από τα πρώτα λεπτά του αγώνα ήταν σαφώς ανώτεροι από τον αντίπαλό τους. Μόλις στο 4ο λεπτό, μετά από υπέροχη πάσα του Θεοχάρη, ο Νεμπής με πλασέ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Μόλις εννέα λεπτά αργότερα, το Τριφύλλι διπλασίασε τα τέρματά του. Ο Ιωάννου εκτέλεσε πολύ καλά το κόρνερ, με την μπάλα να βρίσκει στον Σίμνοβετς του ΠΑΟΚ και να καταλήγει στα δίχτυα. Οι παίκτες του Άγγελου Ζαζόπουλου συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο 19΄ πέτυχαν και τρίτο γκολ. Ο Ιωάννου έκανε την κάθετη πάσα, με τον Ιάσωνα Νεμπή να ευστοχεί και να διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 3-1 με σουτ του Κυριαζίδη. Στο 66΄ ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι, με τον Γείτονα να αποκρούει και να διατηρεί το σκορ στα ίδια επίπεδα. Στο 77΄ το Τριφύλλι έφτασε κοντά στο 4-1, αλλά το σουτ του Καραγκούνη κόντραρε πριν καταλήξει στα δίχτυα.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε έτσι τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στη Super League Κ19.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Χαντζάρας (84΄ Καλμπουρτζής), Τζούνιορ, Λάβδας, Τσίγκας, Θεοχάρης (84΄ Κουμουκέλης), Τερζής (62΄ Καραγκούνης), Πετούσης, Νεμπής, Ιωάννου (84΄ Μπαζούκης), Αργυρόπουλος (55΄ Κάουα)

ΠΑΟΚ: Μπελέρης, Σίμνοβετς, Τσιάλης, Αυγητίδης, Κυριαζίδης, Κάνιος, Χαλδέζος, Γκιόκα, Σούβλατζης, Τουρσουνίδης, Αρετής».

Τα αποτελέσματα

ΟΦΗ - Κηφισιά 1-0

ΑΕΚ - Άρης 6-0

Ατρόμητος - Καλαμάτα 1-0

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 2-1

Βόλος - Ολυμπιακός 3-1

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1

Ηρακλής - Αστέρας Aktor 27/9

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 6

2. Παναθηναϊκός

3. Ατρόμητος 6

4. Βόλος 3

5. Άρης 3

6. Λεβαδειακός 3

7. Παναιτωλικός 3

8. Ολυμπιακός 3

9. ΟΦΗ 3

10. Ηρακλής 0

11. Αστέρας Aktor 0

12. ΠΑΟΚ 0

13. Καλαμάτα 0

14. Κηφισιά 0

* Ο Ηρακλής έχει δύο ματς λιγότερα, Αστέρας και Βόλος έναν αγώνα λιγότερο.

Νίκη επί του ΠΑΟΚ και η Κ17

Το τριφύλλι, ωστόσο, επικράτησε του ΠΑΟΚ και για το πρωτάθλημα Κ17. Αυτή τη φορά η αντίστοιχη ομάδα του Παναθηναϊκού νίκησε στη Θεσσαλονίκη με 1-0.

Η αναφορά του Παναθηναϊκού: «Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια πανηγύρισε η Κ17 του Παναθηναϊκού, η οποία επικράτησε με 1-0 του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, με «χρυσό» σκόρερ τον Μυγδαλιά.

Οι Πράσινοι μπήκαν πολύ καλά στην αναμέτρηση και θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει το σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Αρχικά, το Τριφύλλι απείλησε με σουτ του Αγιοβλασίτη, ενώ λίγο αργότερα ο Φώτης στάθηκε άτυχος και δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τον Παναθηναϊκό να έχει δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοσή του και ισορρόπησε το παιχνίδι, με τους Πράσινους να ανταποκρίνονται στις καλές στιγμές των γηπεδούχων. Η αναμέτρηση παρέμεινε ισορροπημένη μέχρι το 85’, όταν ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που έκρινε το παιχνίδι. Ο Νίκας πραγματοποίησε εξαιρετική σέντρα και ο Μυγδαλιάς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 0-1.

Στο 93’ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι και είχαν τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Ωστόσο, ο Τζατζάκης απέκρουσε την εκτέλεση και διατήρησε το προβάδισμα του Τριφυλλιού, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της σημαντικής εκτός έδρας νίκης του Παναθηναϊκού.

ΠΑΟΚ: Χρυσουλάκης, Κογκαλίδης, Σαμαράς, Ιστκος, Φλώρος, Φερράζ, Τεντολούρης, Λούσκα, Ζέκκας, Δουράλης, Κακάλης.

Παναθηναϊκός: Τζατζάκης, Πασβάντης, Νίκας, Ξυδιάς, Αθανασάκης, Κασίμος (68’ Κβάλε), Δούκας (68’ Μπελιμέζης), Λαπούσι, Φώτης (90’ Παπαϊωάννου), Κόκκινος (83’ Μυγδαλιάς), Αγιοβλασίτης».