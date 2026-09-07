Ο Τεττέη δεν ξεχνά τον μεγάλο θαυμαστή του και μαχητή της ζωής: Τι σήμαινε ο πανηγυρισμός του και τι έχει δηλώσει για το «Μ»

Ο Ανδρέας Τεττέη σκόραρε δις στη χθεσινή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ κάνοντας ισάριθμες φορές τον πανηγυρισμό με το «Μ», που πηγαίνει σ' έναν συγκεκριμένο θαυμαστή του.

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής του χθεσινού αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 3-1 επί του «δικεφάλου του βορρά».

Ο Έλληνας επιθετικός αρχικά κέρδισε την αποβολή του Ελουστόντο στο 15ο λεπτό, έπειτα στο 38' ξέφυγε του Μπαταούλα και μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε άψογα απέναντι στον Παβλένκα για το 2-0, ύστερα κέρδισε το πέναλτι στο οποίο νικήθηκε τελικά ο Ταμπόρδα στο 45+2' ενώ στο 53' σκόραρε με κεφαλιά, έπειτα από υπέροχη σέντρα του Κάνγκουα.

Και στα δύο γκολ που σημείωσε ο 25χρονος φορ σχημάτισε με τα δάκτυλα ένα «Μ», τη μία φορά δείχνοντας προς τα πάνω και την άλλη προς τα κάτω. Πολλοί μπορεί να νόμιζαν ότι ο πανηγυρισμός αυτός πήγαινε στη μητέρα του λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που έχουν, ωστόσο η πραγματικότητα είναι διαφορετική και την έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος ο αθλητής με δηλώσεις που είχε κάνει πέρυσι, όταν και ξεκίνησε να κάνει τον συγκεκριμένο πανηγυρισμό.

Η προέλευση του πανηγυρισμού με το «Μ» και οι δηλώσεις του Τεττέη

Ο Ανδρέας Τεττέη είχε δεχτεί σχετική ερώτηση έπειτα από το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλζεν, όπου ο Παναθηναϊκός είχε πάρει μία τεράστια πρόκριση στα πέναλτι εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στους «16» του Europa League.

Εκεί ο ίδιος εξήγησε πως ο πανηγυρισμός αυτός δεν πήγαινε στη μητέρα του, αλλά σ' έναν μικρό θαυμαστή του, που έπασχε από καρκίνο και του είχε στείλει μήνυμα, τον οποίο είχε επισκεφτεί λίγες μέρες πριν το παιχνίδι δίνοντάς μία μπλούζα με την υπογραφή του.

Την ημέρα πριν το ματς ζήτησε να τον ρωτήσουν ποιον πανηγυρισμό θα ήθελε να κάνει για να του αφιερώσει ένα γκολ, αν σκοράρει. Εκείνος του ζήτησε το «Μ» και ο Έλληνας φορ αποφασίσε πως σε κείνο το ματς θα έπαιζε γι' αυτό το παιδί και ήθελε να σκοράρει πάρα πολύ γι' αυτόν τον λόγο.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν το πίστευα ούτε εγώ ότι θα έβαζα τρία γκολ σε δυο ματς. Μεγάλη πρόκριση και προχωράμε.

Δεν το αφιέρωσα στην μαμά μου. Αφιέρωσα το γκολ μου σε ένα παιδάκι που μου έστειλε μήνυμα κι έχει καρκίνο. Πήγα προχθές να το δω, του έδωσα μπλούζα με υπογραφή και του είπα περαστικά.

Ζήτησα χθες να τον ρωτήσουν τι πανηγυρισμό ήθελε να κάνω εάν σκόραρα και από το πρωί έλεγα ότι σήμερα παίζω γι' αυτό το παιδί, επειδή περνάει μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής του. Ήθελα πάρα πολύ να βάλω γκολ σήμερα για να του το αφιερώσω. Να είναι χαρούμενος και να πολεμήσει στη μάχη που έχει.

Αν συνεχίσουμε έτσι μπορούμε να περάσουμε και τη φάση των «16». Ποδόσφαιρο είναι… Τα πάντα γίνονται! Μπορούμε να συνεχίσουμε και να φτάσουμε πολύ κοντά.

Δεν ξέρω τη Μπέτις ή την Μίντιλαντ, οπότε δεν έχω ποια να διαλέξω. Σίγουρα ονειρεύομαι τον τελικό του Europa, όπως οποιοσδήποτε. Θέλει δουλειά και μάχη για να το πετύχουμε».